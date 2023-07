Vítězství v krajském poháru, jímž dokonali jeho svěřenci zlatý hattrick, si ale samozřejmě pochvaloval. „Jsem za něj samozřejmě rád, s tím můžeme být spokojení,“ potvrdil Nedvěd.

Zisk čtyřiceti bodů a z něj vyplývající šesté místo v konečné tabulce krajského přeboru jej už tolik nenadchlo. „Mým přáním bylo mít o pět bodů více a skončit do čtvrtého místa. S tím tedy spokojený být nemohu,“ neskrýval.

A hned rozebral, co jeho celek nejvíce trápilo. „V zápasech, kdy jsme měli herně i šancemi navrch, jsme to nedokázali zužitkovat. Zde se na nás ale projevilo také to, že jsme celé jaro lepili sestavu. Kolikrát jsme dávali horko těžko dohromady jedenáct zdravých lidí,“ přiznal.

Také tréninková účast prý letos měla k ideálu hodně daleko. „Chápu, že na vesnici je spousta jiných povinností, ale kdybychom více trénovali a měli trošku štěstí na méně zranění, mohli jsme na tom být lépe,“ uvědomoval si Nedvěd.

Po dlouhých letech, kdy vedl domovský divizní Žďár, si ostřílený kormidelník vyzkoušel kvalitu nejvyšší krajské soutěže.

Jaká je její úroveň? „V přeboru je zhruba pět či šest solidních mančaftů. Mně osobně se jednoznačně nejvíce líbila Chotěboř. Ta má komplexní mužstvo, samé mladé kluky, kteří chtějí hrát fotbal. Výborný byl i nováček z Kamenice, hlavně díky útočné dvojici Dvořák, Filípek. Ti spolu hrají pomalu naslepo, navrch dávají mraky gólů. Jinak o přeboru platí to samé, co o divizi. Jeho úroveň není taková, jaká by měla být,“ neskrýval.

Chystané změny v soutěžích by proto kouč Nové Vsi přivítal. „Byly by určitě pozitivní, ale myslím si, že to neprojde. Všichni v divizi totiž budou lobovat za to, aby na Moravě dál zůstaly tři skupiny,“ předpokládal.

Před nadcházející sezonou ale má lodivod celku z Novoměstska už dopředu vrásky na čele se složením kádru. „Z různých důvodů je nejisté pokračování u šesti nebo sedmi hráčů. Dva kluci odchází do Prahy, Lukáš Komínek chce končit, jeho bratr odjede do Norska. Forchtsam jde na operaci s kolenem, Žák rozjíždí podnikání, tudíž nebude mít tolik času, otazník visí nad Peňázem, který se chce vrátit do Jimramova,“ kabonil se Nedvěd.