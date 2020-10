Jeden celek zápas ve druhé půli rozhodl ve svůj prospěch, ten druhý jej v ní naopak ztratil. Tak vypadalo osmé kolo krajského přeboru Vysočiny v podání fotbalových klubů ze Žďárska.

Vítěznou trefu v utkání s Šebkovicemi zařídil Nové Vsi záložník František Nečas (v modrém dresu u míče). | Foto: archiv Deníku

Fotbalisté Nové Vsi byli v domácím souboji s Šebkovicemi horkým favoritem. Poločasový nerozhodný stav 1:1 tomu však příliš nenasvědčoval. „Povedl se nám vstup do utkání, brzy jsme šli do vedení. Jenže pak se hosté dostali do hry standardkami, navíc jsme si vlastní nedůsledností nechali vstřelit vyrovnávací branku,“ mrzelo trenéra Nové Vsi Václava Pohanku.