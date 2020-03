Hráči stabilního účastníka krajského přeboru Vysočiny si aktuálně „užívají“ sportovního volna. Některým paradoxně přišla pauza docela vhod. „Právě doma dělám novou kuchyni, takže se mi ta přestávka docela hodí,“ směje se stoper klubu z Novoměstska Jiří Krejčí.

Do práce a domů, nic jiného tak poslední dva týdny nezná. „Je to tak, denní režim je v současnosti jasně nastavený. Samozřejmě budu ale rád, až tato omezení skončí,“ dodal obránce Nové Vsi, který v létě oslaví Kristova léta.

Současná situace přidělává trenérovi čtvrtého celku podzimní tabulky krajského přeboru spoustu vrásek. Radek Šikola totiž podniká v autobusové dopravě. „Přiznám, se, že vůbec nevím, co budu dělat. Pro dopravce, ať už autobusové či kamionové, je současná situace neuvěřitelně obtížná. V podstatě až do konce června jsem bez práce, protože veškeré akce jsou zrušené,“ lamentuje kouč Nové Vsi.

Stihli soustředění

Jeho ovečky stihly ještě před polovinou března absolvovat soustředění, od té doby také pauzírují. „Čekáme, kam se koronavirus pohne, abychom mohli znovu začít. Žádné individuální plány jsem ale hráčům nedával, nechal jsem to vyloženě na nich. Myslím si totiž, že nějaké individuální běhání v okamžiku, kdy měla začít sezona, nemá valný smysl,“ tvrdí Šikola.

Tomu se docela zamlouvá idea ke zbytku této sezony, která se aktuálně objevila. Tedy, že by se zbylé mistrovské zápasy odehrály formou přátelských utkání. „Copak o to, nápad to není špatný. Rozhodně by klubům zmizelo shánění soupeřů, navíc i termíny a časy jednotlivých utkání by mohly být podle toho, jak byly dopředu naplánované. Podle mého názoru by to byl dobrý tah, ale v současnosti bohužel vaříme z vody a nevíme, kdy se situace změní," dodal trenér Nové Vsi Radek Šikola.

Ať už to s letošním ročníkem dopadne jakkoliv, do toho následujícího by mohli hráči Nové Vsi vstupovat s jednou výraznou novinkou v areálu. Klub se totiž chystá na rekonstrukci zavlažovacího systému hlavního i tréninkového hřiště. „Podali jsme žádost o dotaci a čekáme na její vyřízení. Odpadlo by nám tak neustále přetahování hadic mezi hlavním a tréninkovým hřištěm. Automatická závlaha by se nainstalovala do země a bylo by o starost méně,“ popisuje předseda klubu Josef Starý.

Nová Ves se pyšní jedním z nejkvalitnějších pažitů v kraji, který jí může závidět leckterý oddíl z vyšších soutěží. K rekonstrukci závlahy prý ale dojde i v případě, pokud by žádost klubu o dotaci skončila neúspěchem. „V tom případě jsme připraveni celou akci uskutečnit svépomocí. Ušetřily by se finanční prostředky, kterých nyní rozhodně nebude na rozdávání,“ doplnil Starý.