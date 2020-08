Cenný skalp hlavního aspiranta postupu do divize si připsala Nová Ves. Ta doma na úvod dalšího ročníku krajského přeboru zdolala Pelhřimov 3:1.

O své výhře rozhodla už v prvním poločase. „Soupeře jsme měli dobře přečteného, navíc kluci to odmakali na sto procent. Je to pro nás velké povzbuzení do dalších zápasů,“ chválil své ovečky spokojený trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

O patro níž se ve východní skupině 1. A třídy blýskli fotbalisté juniorky Nového Města na Moravě. Rapotice totiž na jejich hřišti zdolali vysoko 7:2. „Domácí nehráli zle, ale co se branek a dalších šancí týká, v tom jsme kralovali. Konečný výsledek mohl být i vyšší,“ potvrdil kouč Vrchoviny Petr Follprecht.

V souboji dvou loňských nováčků druhé nejvyšší soutěže si Měřín poradil s mužstvem Počítek poměrem 3:1. Zápas si však hráči Jiskry zbytečně zkomplikovali. „Už po půli jsme vedli o dvě branky. Po pauze jsem ale naší lehkovážností zahodili několik tutovek a Počítky se vstřeleným gólem znovu vrátili do hry. Naštěstí jsme v závěru přidali pojišťující třetí branku. Utkání jsme ale sami zbytečně zdramatizovali,“ lehce se mračil hrající trenér Měřína Karel Kružík.

V utkáních prvního kola 1. B třídy odešla z reprezentantů žďárského okresu bez bodu pouze rezerva Velké Bíteše. Ta schytala v Nedvědici nečekaný výprask 1:7.