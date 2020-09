Hokejový útočník Petr Štěpánek pravidelně na jaře a zkraje podzimu nastupuje v dresu fotbalistů Svratky. V sobotu jim pomohl k výhře nad béčkem Chotěboře 3:0.

Po předchozí sérii tří proher v řadě už ji účastník západní skupiny 1. B třídy potřeboval jako sůl. „Před týdnem jsme zbytečně ztratili v Havlíčkově Borové vedení 2:0, proto jsem moc rád , že nám to tentokrát vyšlo,“ pochvaloval si autor poslední branky zápasu.

Průběh utkaní však vůbec nebyl tak jednoznačný, jak by mohl konečný výsledek napovídat. „Druhý poločas, jak už je bohužel naším zvykem, jsme hráli úplně jinak než v tom prvním. Nebylo to od nás ideální. Asi je to ale dáno i tím, že nám chybí dost hráčů,“ podotkl třicetiletý útočník.

Ten už měl být touto dobou v Anglii, kde má angažmá v druhé nejvyšší hokejové soutěži. Jenže vzhledem k současné situaci se jeho odlet na ostrovy stále odkládá. „Stále ještě nic nevím, pořád se to odkládá. Možná to bude v říjnu či listopadu, ale klidně až v prosinci. Čekám zprávu každým dnem,“ vysvětlil.

Existuje tedy možnost, že by se objevil v dresu žďárských Plamenů? „To by se musel zaplatit a vyřídit transfer do Česka, což není levná záležitost. Je to prostě otevřené na všechny strany,“ dodal Štěpánek.

1. A TŘÍDA – SKUPINA A

5. kolo: Telč – Štoky 0:1, 57. Dáňa. Třešť – Rozsochatec 3:2, 43. Ivan, 69. Mareš, 79. Rod – 35. Bílek, 45. Pelikán. Humpolec B – Mírovka 2:1, 54. Maršík, 90. Maršík – 59. Bláha. Černíč – Košetice 0:0. Kamenice n. L. – Světlá n. S. 4:4, 58. z pen. Filípek, 66. Hadrava, 93. Jačo, 39. Hadrava – 19. Štros, 34. Štros, 52. Dibelka, 68. Valenta. H. Brod B – Nový Rychnov 10:0, 1. Janovský, 10. Časta, 16. Časta, 17. Synecký, 28. Časta, 29. Janovský, 39. Časta, 42. Karlík, 44. Karlík, 82. Chalupa. Kostelec – Leština 2:2, 83. Hájek, 90. Hájek – 58. Mišovic, 76. Čuřík.



1. Rozsochatec 5 4 0 1 19:11 12

2. Nový Rychnov 5 4 0 1 13:16 12

3. Kamenice n. L. 5 3 1 1 21:8 10

4. H. Brod B 5 3 0 2 21:11 9

5. Světlá n. S. 5 2 3 0 17:7 9

6. Humpolec B 5 3 0 2 9:8 9

7. Třešť 5 2 2 1 11:8 8

8. Mírovka 5 2 1 2 10:10 7

9. Štoky 5 2 0 3 8:11 6

10. Černíč 5 1 2 2 8:18 5

11. Košetice 5 1 1 3 6:10 4

12. Leština 5 1 1 3 9:18 4

13. Kostelec 5 0 2 3 6:13 2

14. Telč 5 0 1 4 7:16 1

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

5. kolo: Kouty – NOVÉ MĚSTO B 3:4, 24. Coufal, 39. z pen. Dočekal, 90. Navrkal – 31. Chytrý, 59. Slavíček, 69. Slavíček, 73. Veselý. Želetava – ŽĎÁR B 1:3, 35. Čurda – 28. Růžička, 43. Štíbal, 69. Klouda. MĚŘÍN – Rapotice 3:2, 36. Procházka, 57. Jonáš, 83. Matoušek – 2. Kučera, 60. z pen. Laš. Dobronín – Jemnicko 1:2, 24. z pen. Horáček – 33. z pen. Krejča, 62. Axman. MORAVEC – Budišov-Nár. 1:2, 58. Hladík – 26. Nováček, 30. Nováček. Dukovany – POČÍTKY 1:2, 60. Novák – 6. Mašek, 55. Jurnečka. HERÁLEC – RAD. SVRATKA odloženo.



1. NOVÉ MĚSTO B 5 5 0 0 21:7 15

2. Želetava 5 4 0 1 16:7 12

3. MĚŘÍN 5 3 1 1 9:5 10

4. Dobronín 5 3 1 1 12:9 10

5. Kouty 5 3 0 2 19:13 9

6. Budišov-Nár. 5 3 0 2 6:6 9

7. HERÁLEC 4 2 1 1 8:7 7

8. ŽĎÁR B 5 2 1 2 9:10 7

9. POČÍTKY 5 2 0 3 12:15 6

10. Rapotice 5 1 1 3 12:17 4

11. Jemnicko 5 1 1 3 6:11 4

12. Dukovany 5 1 0 4 7:13 3

13. MORAVEC 5 0 1 4 10:15 1

14. RAD. SVRATKA 4 0 1 3 3:15 1

1. B TŘÍDA – SKUPINA A

5. kolo: Batelov – Lučice 3:1, 23. Čekal, 31. Kapoun, 81. Čekal – 27. Lančarič. SVRATKA – Chotěboř B 3:0, 12. Kalina, 27. Lédl, 79. Štěpánek. Tis – H. Borová 2:0, 29. Benda, 86. Benda. Ant. Důl – Lípa 1:1, 16. Tichánek – 13. Vácha. Habry – Světlá B 3:1, 13. Kudláček, 59. Vlček, 89. Bártík – 30. Křikava. H. Brod C – Pacov 2:1, 13. Němec, 88. z pen. Tůma – 7. Kuran. Pohled – Ždírec B 4:0, 14. Sobotka, 57. Hospodka, 65. Hospodka, 87. Zych.



1. Pohled 5 5 0 0 21:8 15

2. Ždírec B 5 4 0 1 15:7 12

3. Lípa 5 3 2 0 11:5 11

4. Batelov 5 2 3 0 15:9 9

5. Světlá B 5 3 0 2 11:13 9

6. SVRATKA 5 2 0 3 10:8 6

7. H. Borová 5 1 3 1 11:12 6

8. Pacov 5 2 0 3 6:10 6

9. Chotěboř B 5 1 2 2 6:6 5

10. Lučice 5 1 1 3 10:14 4

11. Ant. Důl 5 1 1 3 10:14 4

12. Habry 5 1 1 3 10:17 4

13. H. Brod C 5 1 1 3 6:15 4

14. Tis 5 1 0 4 6:10 3

1. B TŘÍDA – SKUPINA B

5. kolo: HAMRY N. S. – Stařeč 0:2, 28. Tomek, 73. Dvořák. Přibyslavice – Jaroměřice n. R. 3:1, 45. Lopatář, 62. Matějek, 74. Lopatář – 58. vl. Kopeček. Luka n. J. – BOHDALOV 0:4, 23. Večeřa, 35. vlastní Večeřa, 66. Švoma, 85. z pen. Koukal. NEDVĚDICE – FŠ Třebíč 5:3, 23. Sytař, 26. Sytař, 51. Trdý, 52. Šikula, 59. Jirásek – 17. Lampíř, 47. Minář, 80. Adam. Sl. Polná B – M. Budějovice 2:1, 18. Apfelthaler, 66. Apfelthaler – 78. Kosmák. V. Beranov – Rudíkov 2:3, 7. Eliáš, 8. Eliáš – 2. Pažourek, 50. Trnka, 72. Pažourek. V. BÍTEŠ B – Stonařov 6:4, 19. Macek, 31. Macek, 37. Ondrák, 40. Ondrák, 45. Macek, 78. z pen. Hošek – 54. Vacek, 56. Příhoda, 66. Příhoda, 88. Příhoda.



1. NEDVĚDICE 5 4 0 1 22:7 12

2. HAMRY N. S. 5 4 0 1 13:5 12

3. BOHDALOV 5 4 0 1 12:5 12

4. Přibyslavice 5 4 0 1 14:12 12

5. V. Beranov 5 3 1 1 13:5 10

6. Stonařov 5 2 1 2 13:14 7

7. Luka n. J. 5 2 1 2 8:10 7

8. FŠ Třebíč 5 2 0 3 11:11 6

9. V. BÍTEŠ B 5 2 0 3 12:16 6

10. Stařeč 5 2 0 3 4:9 6

11. Rudíkov 5 1 2 2 9:14 5

12. Sl. Polná B 5 1 1 3 6:11 4

13. Jaroměřice n. R. 5 1 0 4 3:11 3

14. M. Budějovice 5 0 0 5 6:16 0