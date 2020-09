Návrat to ale nebyl příliš příjemný. V Dukovanech totiž Radešínka prohrávala o půli vysoko 0:5! „Začali jsme dobře, jenže pak jsme dvakrát inkasovali. Poté mohlo přijít naše snížení na rozdíl jediné branky, místo toho padl třetí gól do naší sítě. Zbytek prvního poločasu jsme si pak už doslova protrpěli,“ popisoval trenér Radešínské Svratky Martin Mužátko.

Po změně stran přidal celek z Třebíčska ještě jednu branku, naopak hosté se prosadit nedokázali. Nebylo to přitom poprvé v letošní sezoně 1. A třídy, co hráči Svratky během prvního poločasu takto vybouchli. „Teď to ale bylo dané především tím, že jsme se tři týdny prakticky neviděli. Nechci se na to vymlouvat, ale vliv to stoprocentně mělo. Než jsme se rozkoukali, bylo to o tři branky,“ vysvětloval.

Za většinou inkasovaných branek ovšem byly zbytečné chyby v defenzivě. „To je pořád dokola. Buďto ztratíme balon a soupeř jde díky tomu do šance, nebo prohrajeme důležitý souboj. Soupeřům šance sami nabízíme,“ štvalo Mužátka.

Dobrou formu z úvodu ročníku nejnižší krajské soutěže dál potvrzují fotbalisté Nedvědice. Ti doma zdolali předposlední Jaroměřice 2:0 a upevnili si vedení v tabulce.

Výkon ale nebyl úplně ideální. „Zasloužená výhra určitě, i když všichni asi čekali větší rozdíl ve skóre. Možná jsme to měli v hlavách i my, nebylo to od nás ono. Na druhou stranu toho hodně vychytal gólman hostů,“ hodnotil kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.

1. A TŘÍDA – SKUPINA A

7. kolo: Třešť – Štoky 3:0, 47. a 75. Herkner, 54. Hartl, Humpolec B – Telč 5:1, 4., 17. a 26. Dominik Maršík, 49. Beránek, 73. Melmuka – 18. Žákovský, Kamenice nad Lipou – Mírovka 9:0, 12., 30., 37., 44. a 58. Filípek (druhý z PK), 8. a 62. Dvořák, 80. Tomáš Zahradník, 89. Zdeněk, Leština – Nový Rychnov 4:3, 17., 26. a 49. Mišovic, 90. Piskač – 6. Brtnický, 43. T. Faltýnek, 52. Novák, Havlíčkův Brod B – Košetice 1:1, 70. Bouma – 24. P. Kubů (PK), Kostelec – Světlá n. S. 1:3, 6. Vondrák – 18. Vebr, 20. Teslík, 84. Valenta, zápas Černíč – Rozsochatec byl odložen.

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

7. kolo: Dobronín – ŽĎÁR B 2:2, 29. a 80. T. Sedláček – 44. Viliš, 53. Štíbal, Dukovany – RAD. SVRATKA 6:0, 13. P. Novák, 21. a 59. M. Novák, 30. Dúcký, 39. Černý, 43. Prokeš, Želetava – NOVÉ MĚSTO B 1:4, 48. Vladek – 12. Šmída, 18. Boušek, 76. Chytrý, 87. Polnický, MORAVEC – Jemnicko 4:4, 3. Kachlík, 9. M. Černý, 62. vlastní, 70. Juračka (PK) – 13., 52. a 56. Pavel Tesař ml., 92. Koutný, HERÁLEC – Rapotice 2:0, 15. a 45. Boháč, POČÍTKY – Budišov 2:0, 31. Halámka, 42. Jurnečka, MĚŘÍN – Kouty 4:3, 31. Polák, 53. Souček, 60. Kružík, 72. Polanský – 11. a 34. Havelka, 85. Neumann.

1. B TŘÍDA – SKUPINA A

7. kolo: Tis – Batelov 1:3, 56. Rosecký – 29. Koreš, 54. Kapoun, 60. Čekal, Ždírec nad Doubravou B – Pacov 4:2, 4. Matějka, 23., 28. a 68. Malínský – 58. a 87. Kuran, Pohled – Světlá nad Sázavou B 6:3, 4. a 16. L. Hospodka (druhý PK), 32., 34. a 36. Slanař, 75. Homola – 3. a 48. Křikava, 23. Cenek, Lípa – Havlíčkův Brod C 4:1, 13. a 40. Sochor, 75. Vašák (PK), 89. Provazník – 43. Bělák, Habry – Havlíčkova Borová 2:0, 32. Bártík, 72. Fanta, Ant. Důl – Chotěboř B 3:3, 20. a 52. Tichánek, 80. Šabatka – 1. Chlad, 50. Mrtka, 74. Janda, zápas SVRATKA – Lučice byl odložen.

1. B TŘÍDA – SKUPINA B

7. kolo: NEDVĚDICE – Jaroměřice n. R. 2:0, 11. vlastní, 39. Martin Vašíček, V. BÍTEŠ B – M. Budějovice 1:0, 11. Ondrák, Sl. Polná B – BOHDALOV 2:0, 10. Procházka, 82. Čaloud, V. Beranov – FŠ Třebíč 0:7, 24. Hobza, 28. Lampíř (PK), 31. a 40. Jeřábek, 70. Roupec, 77. Jindra, 81. Slatinský (PK), Stonařov – Rudíkov 3:1, 44. Plavec, 75. Čurda, 88. vlastní – 64. Pažoutrek, Přibyslavice – Stařeč 2:3, 19. Lopatář, 89. Drapák – 47. a 87. Strouha, 53. Dvořák, Luka n. J. – HAMRY N. S. 5:3, 6. Pokorný, 63. Bulant, 65. a 74. Toman (druhý z PK), 86. Kreigsmann – 3. Havlík, 17. Lóži, 53. Šabart.