V B skupině I. A třídy a v obou skupinách I. B třídy zůstalo oproti loňsku jen osm týmů, dalších šest se v nich objevuje nově. „Při přípravě nového soutěžního ročníku jsme pracovali s největším počtem změn v jednotlivých soutěžích za celou dobu existence Krajského fotbalového svazu Vysočina, tedy za posledních dvacet let,“ uvedl k přípravě nové fotbalové sezony na Vysočině předseda sportovně-technické komise na krajském fotbalovém svazu Pavel Pech. Středeční losování se už odehrálo v klidu.

Přípravu nového soutěžního ročníku komplikovalo několik dobrovolných odchodů do nižších soutěží, nezájem některých klubů hrát o třídu výš i revize plánu dvou třebíčských klubů na sloučení před soutěžním ročníkem 2022/2023. „ V minulých letech bylo výjimkou, aby některý klub odcházel dobrovolně do nižší soutěže,“ připomenul Pavel Pech.

Úplně z krajského fotbalu mizí dva kluby, které hrály I. A třídu. Černíč sezonu ani nedohrála, funkcionáři Moravce už v průběhu jara naznačovali, že odejdou do okresních soutěží na Žďársku. Jinak sestoupily do okresu kluby, které dopadly nejhůř v I. B třídě, tedy Havlíčkův Brod C, Habry, Jaroměřice nad Rokytnou, Blatnice a Svratka.

Nováčky je letos hned sedm klubů, které hrály loni okresní soutěže. Čtyři z nich (Česká Bělá, Pelhřimov B, Moravské Budějovice a Křižanov) postoupily coby vítězové okresních přeborů. S nimi se v I. B třídě objevují nově Bory, které skončily na Žďársku druhé, a dva kluby z Jihlavska, které chtěly nejnižší krajskou soutěž hrát a v minulé sezoně skončily v popředí okresního přeboru. Jamné bylo druhé, béčko Bedřichova čtvrté.

Dokonce až páté místo pak stačilo k postupu z I. B do I. A třídy. Řeč je o Nedvědici, která postoupila z východní skupiny díky tomu, že výš nechtěly třetí Přibyslavice ani čtvrté Hamry nad Sázavou. Na hřišti si o vyšší soutěž řekly FŠ Třebíč a rezerva Velké Bíteše, podle rozpisu soutěží měla právo na postup dvě nejlepší mužstva.

Z A skupiny I. B třídy postoupily nakonec dokonce čtyři kluby, na účast ve vyšší soutěži kromě původně postupujících Pohledu a Velkého Beranova kývly ještě Lípa a Pacov.

Nižší krajské soutěže na Vysočině (zařazení družstev pro soutěžní ročník 2022/2023)

I. A TŘÍDA - SKUPINA A

Havlíčkův Brod B, Humpolec B, Kostelec (přesun ze skupiny B), Košetice, Lípa (postup z I. B třídy), Mírovka, Nový Rychnov, Pacov (postup z I. B třídy), Pohled (postup z I. B třídy), Rozsochatec, Světlá nad Sázavou, Štoky, Telč, Třešť.



I. A TŘÍDA - SKUPINA B

Bedřichov (sestup z KP), Budišov-Nárameč, Herálec, Jemnicko, Kouty, Měřín, Nedvědice (postup z I. B třídy), Šebkovice, HFK Třebíč (sestup z KP), FŠ Třebíč (postup z I. B třídy), Velká Bíteš B (postup z I. B třídy), Velký Beranov (postup z I. B třídy), Žďár nad Sázavou B, Želetava.



I. B TŘÍDA - SKUPINA A

Antonínův Důl, Batelov, Česká Bělá (postup z OP), Dobronín (dobrovolný přechod z I. A třídy), Havlíčkova Borová, Chotěboř B, Jamné (postup z OP), Leština (sestup z I. A třídy), Lučice, Pelhřimov B (postup z OP), Přibyslav (dobrovolný přechod z KP), Světlá nad Sázavou B, Tis, Ždírec nad Doubravou B.



I. B TŘÍDA - SKUPINA B

Bory (postup z OP), Bedřichov B (postup z OP), Bohdalov, Hamry nad Sázavou, Křižanov (postup z OP), Luka nad Jihlavou, Moravské Budějovice (postup z OP), Počítky (sestup z I. A třídy), Přibyslavice, Rudíkov, Slavoj Polná B, Radešínská Svratka (sestup z I. A třídy), Stařeč, Stonařov.