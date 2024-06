V klubu pod Santiniho Zelenou horou tak jasně naznačili, co je prioritou v závěru letošního ročníku. „Nebylo to moje rozhodnutí, ale vedení klubu. Já jsem ho ovšem stoprocentně akceptoval a souhlasil s ním, protože už v předchozích zápasech jsme se snažili béčku v jeho snaze zachránit krajský přebor pomoci,“ vysvětloval kouč divizního Žďáru Václav Pohanka.

Také v sestavě juniorky Vrchoviny, jejíž kolegové z áčka odehráli svůj duel ve Velké Bíteši již v pátek (výhra 3:1 – pozn. red.), byla jména ze základní sestavy prvního mančaftu, ale rozhodně ne tak zvučná. „Do kabiny béčka jsme poslali maximum toho, co bylo v daný moment k dispozici. Máme hodně nemocných a zraněných kluků, proto byly naše možnosti přece jenom omezené,“ řekl na úvod asistent trenéra Nového Města Petr Follprecht.

Minimálně divizi si Třebíč zaslouží, říká trenér vítězné Fotbalové školy Franěk

Svá slova dále rozvedl. „Ze soupisky jde do béčka poslat jen dva hráče, těmi byli obránce Bača a záložník Sytař. Z hráčů mimo soupisku jsme poslali každého, kdo byl k dispozici, tedy Pulkrábek, Jícha či Boušek. Jak už jsem říkal naše možnosti jsou v závěru sezony omezené, vždyť aktuálně máme v áčku k dispozici třeba pouze tři obránce,“ lehce si postýskl.

V souboji dvanáctého se třináctým celkem tabulky zvítězilo béčko Žďáru 2:1 a před posledním kolem má záchranu elitní krajské soutěže ve vlastních rukách. „Jsme rádi, že se tah s nasazením našich hráčů osvědčil, byl to klíčový zápas. V podstatě jsme béčku poskytli celou naši útočnou vozbu, proto mě těší, že se to povedlo,“ lebedil si Pohanka.

Jeho mužstvo sice v Humpolci prohrálo 1:3, na druhou stranu dal první velkou příležitost řadě talentovaných mladíčků. „Kluci, co toho zatím moc nenahráli, stejně jako ti, co hrají slušně v dorostu, dostali pořádnou šanci, to určitě není k zahození. Vyzkoušeli si dospělý fotbal, na vlastní oči viděli, co jim ještě chybí a kde musí přidat. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby jich nebylo najednou na hřišti tolik a měli větší podporu, ale takový už fotbal bývá,“ pousmál se Pohanka.

Proměnili hned první mečbol. Fotbalisté Speřic budou v divizi také příští sezonu

Paradoxně právě na pomoc A týmu FC Žďas budou v Novém Městě při záchranářském snažení jejich rezervy v závěrečném dějství hodně spoléhat. „Ta nedělní prohra je pro béčko komplikací, ale věřím, že ještě záchranu vybojují. Potřebujeme doma zdolat Žirovnici, to je základ. Věřím, že v divizi Žďár porazí Tasovice, současně zachraňující se Pelhřimov zdolá Velkou Bíteš a tím pádem sestoupí z Vysočiny jen poslední Stará Říše. Což by znamenalo, že by z krajského přeboru spadly pouze dva týmy a naše rezerva se zachránila,“ naplánoval ideální scénář Follprecht.