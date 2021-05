Jedním z těchto příkladů možná budou fotbalisté Herálce ze žďárského okresu. „Někteří kluci dostali do fotbalu úplně novu chuť,“ všiml si trenér účastníka krajské 1. A třídy Zdeněk Cach mladší.

Automaticky z toho ovšem nevyplývá, že by mohl mít k dispozici širší kádr. „Samozřejmě je to s těmito hráči, kteří před časem s aktivním hraním skončili, o další domluvě. Tedy, zda s námi budou „jen“ trénovat, nebo znovu začnou také hrát,“ vysvětlil.

Svoji roli v tom prý hrají rovněž určité zvláštnosti fotbalu v obci pod Žákovou horou. „Herálec je specifický tím, že kádr tvoří převážně hráči, kteří už mají své roky, ale jsou tu všichni dobří kamarádi. Bohužel kvůli zaměstnání nebo i kvůli tomu, že staví rodinný dům, neměli poslední dobou na fotbal tolik času,“ naznačil.

Na okysličení mančaftu ovšem chybí dravé mládí. „Nyní tu nemáme tolik mladých hráčů, spíše naopak, hodně kluků má už přes třicet roků. Ale ti, co už nehrávali, také třeba kvůli zdravotním problémům, by do toho teď možná znovu šli,“ naznačil Cach případný pozitivní trend.

Na společných trénincích, s nimiž v Herálci už před dvěma týdny začali, proto pozoroval velký elán. „Kluci byli natěšení, nejen kvůli samotnému fotbalu, ale také proto, aby si spolu mohli po dlouhé době také popovídat. Zatím se připravujeme více či méně ve volnějším režimu,“ sdělil.

Na svých ovečkách dobře pozoroval rozdíly v připravenosti. „Na některých ta pauza vidět vůbec nebyla. Na jiných zase bylo znát, že toho moc nedělali,“ pousmál se.

Vzhledem k tomu, že už se na jaře hrát zřejmě nebude, nikam pospíchat nebudou. „Další tréninky budeme směřovat až podle vývoje situace. Zatím to tedy vypadá na jednu až dvě jednotky týdně,“ doplnil.

Původně si kouč Herálce plánoval, že na jaře budou muset jeho ovečky k podzimním třinácti bodům ještě nějaké přidat. Možné záchranářské starosti jej tak už nyní moc trápit nemusí. „Počítal jsem s tím, že ještě budeme potřebovat uhrát devět či deset bodů," připomněl.

Podzimní nepříliš oslnivé výsledky měly hlavního jmenovatele, tristní koncovku. „Herně to od nás nebylo zlé, bohužel jsme neproměňovali šance," mrzelo Cacha.