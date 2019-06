Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Sezonu samozřejmě nemohu hodnotit jinak, než jako úspěšnou. Podzim nebyl úplně podle našich představ, ale dvanáct jarních výher nás naprosto po zásluze katapultovalo do divize. Přiznám se, že takovou jízdu, jakou jsme na jaře předvedli, už dlouho nepamatuji. Loni jsme postup mimo pořadí odmítli, tentokrát jsme si jej vykopali na hřišti, což je obrovský rozdíl.

Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Byla to dobrá sezona, i když je tam trocha zklamání, přece jen naším tajným cílem byl postup. S Bystřicí, která soutěž vyhrála, máme kladnou bilanci, dali jsme jí pět gólů. Že nemáme o šest bodů více, za to si můžeme sami. Já jsem ale spokojený, na řadě hráčů byl vidět výkonnostní posun.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Samozřejmě představa po podzimu byla jiná, byla to trochu euforie, ale nemohu jinak než hodnotit vše pozitivně. Nepovedl se nám sice závěr, ale třetí místo je nejlepší výsledek Ledče. Ze šestadvaceti zápasů se nám pět nepovedlo, tak to možná kazí dojem, ale já jsem osobně spokojený. Musím moc poděkovat hráčům, že závěr odehráli, tak jak odehráli, protože v tom stavu, v jakém jsme byli, to dohrávali na morální sílu. Patří jim můj obdiv. Pro mě to byla poslední sezona v Ledči.

Petr Kylíšek ml., trenér Náměště-Vícenic.: S průběhem sezony jsem z našeho pohledu spokojený. Chtěl jsem hrát lepší střed tabulky, konečné čtvrté místo je proto rozhodně úspěchem. Podařil se nám nadplán, sezona dopadla velmi dobře, doufám, že na to navážeme i v příštím ročníku. Náměšť se letos vrátila tam, kam určitě patří. Pokud jde o úroveň soutěže, špička tabulky na tom byla úrovní své hry velice slušně, na druhé straně spodek byl samozřejmě slabší.

Jiří Holenda, trenér Speřic: Naším prvořadým cílem bylo zachránit se. Skončili jsme pátí, to je super. Naše výsledky byly do jisté míry ovlivněny zraněními hráčů, ale vymlouvat se na to nechci. To má každý tým.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Sezonu mohu hodnotit asi tak, že ve mně převažuje mírná spokojenost. Zopakovali jsme loňské umístění, máme sice o bod méně, než před rokem, ale v kolonce vstřelených i inkasovaných branek jsme se zlepšili, to je pozitivum. Srážela nás četná zranění, nebýt jich, měli jsme i na vyšší mety. Myslím si ale, že mužstvo je na další sezonu dobře připravené.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Na ty naše možnosti, protože mám šest studentů, dva hráči směnují a dva jsou pracovně mimo, tak je to velice dobrý výsledek. Jsem rád, že jsme se s předstihem zachránili a udělali dostatek bodů. Klukům musím poděkovat, protože v zápasech se vydali a dokázali ty výsledky udělat. Ta parta šlape, tahá za jeden provaz, to je to gró, proč to hrají. Každé vítězství bylo vítězstvím celé party, a ta si to dokázala užít.

Milan Klimeš, trenér Sapeli Polná: Začátek se nepovedl, bylo to hlavně tím, než se to sehrálo. Na konci podzimu se to zvedlo, nejen výsledkově, ale i v tabulce. Vyšel nám i začátek jara, získali jsme klid do další práce, ale v závěru jsme měli kvalitní soupeře a spousta kluků byla zraněných. Někteří nehráli ani na svých postech. Kdyby se udělalo o pár bodů víc, byli jsme sedmí.

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: Z mého pohledu to herně nebylo špatné, ale brzdí nás individuální chyby napříč celým mančaftem. Ty chyby jsou navíc zbytečné. Navíc jsme si schopní vytvořit spoustu šancí, které ale nedáme, a to je pro hráče frustrující. A proto nejsme ve vyšších patrech tabulky, kam podle mě Chotěboř patří. Herně tam určitě patříme, ale vzhledem k individuálním chybám jsme skončili tak, jak jsme skončili.

Miroslav Zeman, trenér Žirovnice: Asi jsme trochu i zklamaní, chtěli jsme více. Je třeba si ale správně vyhodnotit situaci. Za dva roky se nám povedlo něco až neskutečného. Vrátili jsme se do krajského přeboru a letos jsme ho bez větších potíží udrželi. Získali jsme 31 bodů, to není málo. Nepovedl se nám vstup do jara, ale posledních čtyři pět zápasů už bylo velmi dobrých. Za to je třeba hráčům poděkovat.

Petr Kylíšek st., trenér Třebíče: Já za tři zápasy nemohu hodnotit sezonu. Ale jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo a my jsme skončili čtvrtí od konce. Pro příští sezonu to musíme dát do kupy, abychom navázali na ten závěr sezony. I proto rušíme béčko. Kluci už nebudou tolik utahaní jako bývali.

Petr Munduch, trenér Velkého. Meziříčí B: Chtěl bych klukům poděkovat za celou sezonu i za celé ty čtyři roky, co jsem tu strávil, protože u týmu končím. Tato sezona byla asi nejhorší, co jsem tu byl, bylo nás málo, výsledky proto nebyly ideální. S nedostatečným počtem hráčů jsme se potýkali prakticky celou sezonu, poslední zápas nebyl výjimkou. Ale klukům bych chtěl ještě jednou moc poděkovat.

František Polák, trenér Přibyslavi: Před sezonou nám odešli čtyři hráči, tak jsme se s tím nějak museli vyrovnat. Vytáhl jsem čtyři kluky z béčka, kteří si museli zvykat na krajský přebor, a chvilku jim to trvalo. A bohužel jsme manko ze začátku sezony už těžko dotahovali. Na jaře jsme si dali říct, zapracovali jsme na disciplíně a ve všem, proto jsme získali nějaké body. Jenže pak přišlo jakési uspokojení, a to se bohužel promítlo i na výsledcích. Takže sezona nakonec dopadla, tak jak dopadla.

Josef Krtek, trenér Košetic: Podzim jsme měli špatný. Ztratili jsme tři hráče základu a i když na jejich místa přišli jiní, plně nahradit se nám je nepovedlo. Na jaře jsme se herně zlepšili, ale za celou sezonu se nám nepovedlo najít střelce, který by byl schopný rozhodovat zápasy. Navíc jsme se byli schopni scházet na tréninky jen jednou týdně, což je na krajský přebor málo.