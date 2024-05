Před vlastním fanoušky totiž Chotěboř zdolala nevyzpytatelné Rapotice 4:2. „Byl to náročný zápas hlavně po psychické stránce, ale i přes drobné peripetie jsme jej zvládli,“ oddechl si kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Lehko mu ale v průběhu devadesáti minut nebylo. „Rapotice mají typologicky dobře složený kádr na standardní situace, z nich hodně hrozily. Navíc šly hned v první minutě do vedení, i když si myslím, že gólu předcházel faul na našeho hráče,“ připomněl.

Rychle inkasovaný gól však jeho svěřence spíše nakopl. „Paradoxně to pro nás možná bylo lepší, protože nás obdržená branka nabudila a více jsme se začali tlačit nahoru. Po vyrovnání přišly i druhý a třetí zásah,“ pochvaloval si Jakeš.

Poté si ale jeho mančaft utkání opět zbytečně zkomplikoval. „Mohli jsme přidat pojišťovací čtvrtý gól, jenže jsme stoprocentní tutovku zazdili. A na druhé straně jsme si po standardní situaci a špatné domluvě gólmana se stoperem vstřelili vlastní branku,“ kroutil hlavou.

I když si zápas udělali těžší, tři body fotbalisté Chotěboře uhájili. „Čtvrtý gól jsme nakonec vstřelili, těší mě, že jsme se po delší době střelecky prosadili. Hlavně v tom závěru jsme si ale zápas udělali mnohem těžší,“ neskrýval.

Tři kola před koncem tak Chotěboř ztrácí na vedoucí FŠ Třebíč tři body. V příštím kole zajíždí do Pacova, týden na to vyzve právě lídra tabulky, jehož na podzim zdolala na jeho půdě 2:0, před vlastními fanoušky, aby sezonu zakončila duelem na hřišti zachraňujícího se béčka Žďáru nad Sázavou. Tři výhry tudíž znamenají triumf a právo postupu do moravskoslezské divize D.

Jak hodnotí tuto situaci její trenér? „Nemáme jednoduchý los, nicméně je to jen o nás. Když chceme o něco hrát, musíme se k tomu umět postavit. Celé jaro víme, že můžeme sehrát ten rozhodující duel, což by byl tahák jako hrom, proti Třebíči na domácí půdě. Všechno máme ve vlastních rukách, nemusíme se na nikoho ohlížet,“ zdůraznil Jakeš.