I. B TŘÍDA – SKUPINA B

HAMRY – LUKA N. J. 3:2

V první půli byli hráči hostujících Luk lepší na balonu, byli také rychlejším a důraznějším týmem. Do vedení šly přesto Hamry, po rychlém brejku se prosadil Havlík – 1:0. Hosté však během pěti minut skóre otočili a to ještě mohli domácí borci děkovat gólmanu Pinkavovi, který další šance dokázal zlikvidovat. Nástup do druhé půle však vyšel Hamrům dokonale. V 53. minutě David Zeman prostřelil gólmana hostů, za další tři minuty pak zařídil obrat Stanislav Zedníček – 3:2.

„Ve druhé půli jsme hosty k ničemu nepustili, byl to od nás mnohem lepší výkon než v prvním dějství,“ poznamenal hrající trenér Hamrů Vojtěch Zedníček.

Góly: 35. Havlík, 53. D. Zeman, 56. S. Zedníček – 36. Hájek, 40. Toman. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 3:2. Diváci: 70. Poločas: 1:2. Hamry n. S.: Pinkava – Šabart (90. V. Zedníček), Franěk (64. Sojma), T. Novotný, Russ (74. Miklík), Jun, Zedníček, J. Zeman, P. Novotný, Jelínek (46. D. Zeman), Havlík.

V. BÍTEŠ B – STAŘEČ 1:0

O osudu utkání rozhodla situace z páté minuty. V ní vsítil jedinou branku zápasu Ráboň, další branky už se poté osmdesátka diváků nedočkala.

Gól: 5. Ráboň. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 0:1. Diváci: 78. Poločas: 1:0. V. Bíteš B: Cimbálník – Hibš, M. Švanda, O. Švanda, Svoboda – Chadim, Pelán, P. Loup, Ráboň (87. Mahel) – Pokorný, Jelínek (59. Mrňa).

POLNÁ B – NEDVĚDICE 1:2

Vše podstatné ze sobotního duelu se odehrálo až po změně stran. Hned po minutě od úvodního hvizdu druhé pětačtyřicetiminutovky Škutchan našel Martina Vašíčka, který střelou na zadní tyč otevřel skóre zápasu – 0:1. Rezerva Polné se dočkala vyrovnání čtvrthodinu před koncem, kdy si na centr naběhl Juříček a střelou z voleje vyrovnal. V 87. minutě šli ale domácí do deseti po vyloučení Voráčka a fotbalisté Nedvědice toho dokonale využili. V předposlední minutě Houdek našel Pokorného, který rozhodl o zisku tří bodů pro klub z Bystřicka.

Góly: 75. Juříček – 46. Martin Vašíček, 89. Pokorný. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 5:1. ČK: 1:0 (87. Voráček). Diváci: 80. Poločas: 0:0. Nedvědice: Havlík – Houdek, Trdý, Prudký (76. Pokorný), Jirásek, Michal Vašíček, Škutchan (57. Havlíček), Mareš (73. Doušek), Martin Vašíček, Kolbábek (51. M. Pachlopník), Krejčí.

RUDÍKOV – BOHDALOV 4:2

V sobotním utkání se borci Rudíkova prosazovali po brejkových situacích, když využívali hrubých individuálních chyb obranné vozby Bohdalova. „Podle mého jsme měli herně mírně navrch, jenže domácí dokázali své šance využít. Do čeho kopli, z toho byla branka v naší síti,“ mračil se trenér Bohdalova Vítězslav Machatka. Jeho svěřenci po změně stran dvakrát snížili na rozdíl jediné branky. Vyrovnat pak dokonce mohl Aleš Neuman, jenže nedal a šest minut před koncem definitivně rozhodl svým gólem Trnka. Hosté se tak prvního bodu v sezoně nedočkali.

Góly: 13. a 50. Štolpa, 69. Skryja, 84. Trnka – 67. A. Neuman, 75. Koukal. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Bohdalov: Mundok – Chalupa, Novotný, Večeřa, A. Fabík – A. Neuman, Šimek (82. Novák), Koukal, Pokorný – Boháček, Wasserbauer.