Důvody jsou vcelku jednoduché. „Bohužel se nám chvíli před začátkem sezony úplně rozpadl mančaft. Kdybychom na začátku června, kdy se rozhodovalo o tom, zda možnost postupu využijeme, věděli, co všechno nás postihne, zůstali bychom v sedmé lize,“ neskrýval předseda SK Pernštejn Nedvědice Pavel Vejrosta, který u týmu mužů působí rovněž ve funkci vedoucího týmu.

A začal vypočítávat nečekané absence. „Začalo to těžkým zraněním středního záložníka na konci minulé sezony při utkání v Počítkách. Ten chlapec se po třech měsících teprve učí znovu chodit. Další středopolař se přiženil do nedaleké Rožné, kde začal stavět dům, proto tam odešel hrát i fotbal. Týden přes začátkem sezony pak dvojčata Pivovarčíkovi přišli v jejich jednadvaceti s tím, že už je fotbal nebaví a mají jiné aktivity. Tím nám vypadla ze hry celá záloha, navrch má Pachlopník problémy s achilovkou,“ lamentoval Vejrosta.

Obrovské díry v kádru tak v klubu z městyse pod hradem Pernštejnem řeší nasazením mládí. „Zbylo nám osm zdravých hráčů, takže sestavu lepíme dorostenci. Bohužel se nám nedaří pokaždé překládat jejich či naše zápasy, aby oba týmy nehrály v jeden den, což je velký problém,“ zdůraznil.

A přidal konkrétní příklad: „Třeba v Měříně oba krajní beci, kluci, kterým je teprve sedmnáct, hráli už druhý zápas v jeden den. V posledních dvaceti minutách fyzicky odpadli, což je naprosto pochopitelné, a my ještě třikrát inkasovali, takže jsme prohráli vysoko nula šest. Ale jak říkám, ti kluci za to vůbec nemohou.“

Jít cestou nákupu hráčů ovšem v Nedvědici jít nechtějí. „Utrácet peníze za cizí hráče nechceme. Naším cílem je do konce podzimu zbylé zápasy důstojně odehrát a pak se uvidí. Máme šikovné kluky v ročníku narození dva tisíce sedm, proto je škoda, že dál nejsme v sedmé lize, která by pro ně byla na rozkoukávání v dospělém fotbalu jednodušší. Některé mančafty o patro výš, za všechny zmíním třeba Bedřichov, jsou výkonnostně plně někde jinde,“ naznačil.

Více než nepříznivé výsledky ovšem Vejrostu trápí jiná věc. „Za poslední rok máme ze zápasů několik těžce zraněných hráčů a nikdo s tím nic nedělá. Nechci, aby to vyznělo, že tu brečím, ale sudí se při utkáních soustředí hlavně na to, aby měli papírově, hlavně co se zápisů a záznamů videa týká, všechno v pořádku, ale unikají jim naprosto zásadní momenty ze hry,“ mračil se.

Svá slova dále rozvedl. „O zlomené noze z Počítek už jsem hovořil. Dál máme mimo na dlouhou dobu hráče s ramenem po dalším drsném zákroku. A teď naposledy proti Jemnicku jde teprve patnáctiletý Přikryl sám na branku, gólman soupeře jej při výběhu mimo vápno sestřelí úderem nohou na jeho hlavu a sudí mu dá jen žlutou kartu s odůvodněním, že nebyl posledním hráčem soupeře na jeho polovině,“ rozčiloval se předseda SK Pernštejn.

Mladému hráči se naštěstí vážné zranění vyhnulo. „Ten chlapec byl dobře dvacet minut otřesený, naštěstí vyšetření v nemocnici ukázalo jen lehký otřes mozku. Ale takový kriminální zákrok mohl klidně skončit vážným poraněním páteře a sudí řeší, zda faulující byl, nebo nebyl posledním hráčem na hřišti,“ kroutil hlavou.

Pokud jde o nadcházející zápasy, mírný optimismus by fotbalistům Nedvědice mohl poskytnout los. „Už za sebou máme týmy z vršku tabulky, třeba Bedřichov, Telč či Jemnicko. Nyní nás čekají hratelnější soupeři ze spodku tabulky. Máme doma Vladislav, kterou známe, hrajeme s Bohdalovem či s Bory, kterým se také moc nedaří. Současně ale platí, že náš mančaft je o dobrých čtyřicet procent slabší než na jaře,“ podotkl Vejrosta.