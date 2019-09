Žďársko, Vysočina – V pátém kole východní skupiny I. B třídy opět neuspěli fotbalisté Bohdalova. Ti doma selhali proti Stonařovu, byť hráli proti oslabenému soupeři.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

I. B TŘÍDA – SKUPINA A

SVRATKA – LUČICE 0:1

Na podmáčeném terénu byl k vidění oboustranně ofenzivní a rychlý fotbal s šancemi na obou stranách. Lučice šly do vedení ve 35. minutě po vlastní brance domácích. Míč odražený od břevna trefil přímo do hlavy hráče Svratky a od něho se odrazil za brankovou čáru. Do druhého poločasu domácí změnili rozestavení a od 60. minuty prakticky nepustili hostující tým z jejich poloviny. Kýženou vyrovnávací branku však vstřelit nedokázali, tři body braly Lučice.