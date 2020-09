Kladiváři šli do utkání již bez hrajícího kouče Vojtěcha Zedníčka. „Vojta toho má v poslední době opravdu hodně, proto se minulý týden rozhodl skončit. Toto rozhodnutí zvažoval už v létě, nakonec si to ale ještě pro podzim rozmyslel. Nyní už však nestíhal. Ve zbytku podzimu povedu mužstvo já, v zimě se jej ujme nový trenér,“ sdělil nezkušenější hráč Hamrů a dlouholetý kapitán Pavel Novotný.

Jemu i jeho spoluhráčům úvod nedělního zápasu vůbec nevyšel. Už po pár chvílích šla Nedvědice po trefě Šikuly do vedení, navíc ve dvanácté minutě musel předčasně pod sprchy domácí Jakub Lóži. „To byl jeho totální zkrat, když v přerušené hře vrazil do jednoho z hráčů hostů,“ popisoval.

I v deseti ale Hamry dokázaly s lídrem tabulky držet krok. Na druhou branku Vašíčka totiž reagoval kapitán Havlík. To už hrála, po vyloučení Sytaře, v deseti také Nedvědice. „Fotbal to byl od nás dobrý, ale selhali jsme v produktivitě. Nedvědice mě docela zklamala, myslel jsem, že nás více přehrají,“ přiznal.

Právě stoper Hamrů viděl deset minut po změně stran také červenou kartu. „Útočník hostů by šel sám na branku, zatáhl jsem za záchrannou brzdu,“ vysvětlil.

Hosté pak přidali další dvě trefy a bylo rozhodnuto. Čím to, že se Kladivářům po vydařeném startu přestalo dařit? Prohra s Nedvědicí byla už třetí za sebou. „Trápí nás početná marodka, sestavu lepíme doslova jak se dá,“ dodal Novotný.

Se ziskem dalších tří bodů samozřejmě panovala v táboře Nedvědice spokojenost. „Na malém hřišti to byl spíše boj. Hamry měly také své šance, ale naše výhra je zasloužená. Fotbal se hraje na góly, nikoliv na nějaký umělecký dojem,“ jasně se vyjádřil kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček

Také on čekal od soupeře více. „Na to, že hráli doma, byli hráči Hamrů hodně zalezlí na vlastní půlce a čekali, co uděláme my,“ všiml si.

Na čele tabulky tak už má Nedvědice šestibodový náskok. „Je to příjemné, ale zatím to nic neznamená. Nás táhnou především mladí hráči, kteří ale nějakému sebeuspokojení nepodléhají,“ potěšilo Havlíčka.