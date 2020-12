Týdeník Vysočina uzavírá hodnocení podzimní části letošního ročníku nižších krajských fotbalových soutěží na Vysočině z pohledů klubů ze žďárského okresu.

V závěrečném ohlédnutí se naše pozornost zaměří na nejlepší trojlístek mužstev ze Žďárska ve východní skupině 1. B třídy.

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE

Dalo se to očekávat. V Nedvědici před léty vsadili na kvalitní práci s mládeží. A nutno dodat, že se jim jejich dílo dařilo, o čemž svědčilo loňské úspěšné účinkování dorostu SK Pernštejn v moravskoslezské divizi. Na vesnický klub něco nevídaného.

A právě dravé mládí se v předchozích dvou ročnících postupně zapracovávalo, aby v letošní sezoně již naplno projevilo své kvality také mezi dospělými. Jediná podzimní prohra přišla už ve druhém kole na hřišti průměrného Stonařova. Tam mladý celek, jen jedinkrát v první polovině sezony, selhal střelecky.

Osmibodový polštář na první nepostupové místo je přesto dostatečným náskokem. Pokud se nestane něco nepředvídatelného, bude se v červnu v Nedvědici slavit postup do 1. A třídy.

TJ FC HAMRY N. S.

Nedá se hovořit o zklamání, přesto se od Kladivářů čekalo více. Začali přitom famózně, po čtyřech kolech bez ztráty bodu vévodili tabulce. Jenže na mužstvo pak padla deka. Aby toho nebylo málo, tak chvíli poté od týmu odešel trenér Vojtěch Zedníček

Čtyři prohry v řadě, navíc vesměs s celky tabulkového průměru, mužstvo hodně srazily. Alespoň na podzimní rozlučku se celek, kterého se prozatímně ujal kapitán Pavel Novotný, dokázal vzchopit, a zdolal Velký Beranov.

Jarní část zahájí Hamry dohrávkou s Přibyslavicemi. Ta hodně naznačí o ambicích a možnostech mužstva ve druhé polovině sezony.

FC BOHDALOV

Vstup do loňského ročníku měl Bohdalov doslova katastrofální. Možná o to větší motivaci tak měli jeho hráči na startu toho letošního. Svěřenci kouče Vítězslava Machatky vlétli do soutěže jako velká voda. Z úvodních pěti utkání hned čtyřikrát zvítězili, když těžili především ze síly v domácím prostředí.

Poté už to ovšem tak valné nebylo. Nepříznivá série čtyř proher za sebou byla však ovlivněná kupou zranění, se kterou se nepříliš široký kádr musel vypořádat. Morální síla mužstva se ale projevila v závěru nedohraného podzimu, kdy se Bohdalovu podařil vítězný obrat proti Stonařovu.

Průběžné páté místo by mohlo svádět k uspokojení. Ovšem pozor, bodové rozdíly v tabulce jsou minimální. Boje na obou pólech tabulky budou ještě hodně dramatické.