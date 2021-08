Loni na podzim byli jediným týmem, který dokázal suverénní Pelhřimov obrat o body. Dokonce o všechny tři. Navíc se v tabulce drželi v těsném závěsu za lídrem krajského přeboru.

To svým způsobem předurčuje také letošní cíle fotbalistů Nové Vsi v dalším ročníku elitní krajské soutěže. „Chceme minimálně udržet výkonnost z minulého roku, to samé se týká rovněž našich výsledků. Nechci být alibistou, chceme hrát opět na špici,“ neskrýval trenér Václav Pohanka.

Svému týmu věří. „Kádr na to určitě máme. Pokud budeme předvádět podobnou hru jako poslední rok, věřím, že se budeme opět pohybovat v těch patrech, kde jsme byli v minulé sezoně,“ připomněl loňské umístění hned za lídrem tabulky.

Do nové sezony jdou v Nové Vsi bez jediné kádrové změny. „Teoreticky bychom měli být lepší a sehranější. Jenže po té dlouhé pauze, kdy spolu kluci dlouho nebyli, je sehranost tak trošku ta tam. To znamená, že menší výhoda by to pro nás možná být mohla, ale nepřeceňoval bych to,“ zůstal Pohanka nohama na zemi.

O tom, kdo je největším favoritem postupu, má dvaatřicetiletý kouč (nejen on) jasno. „Myslím, že fotbalisté Pelhřimova jsou jasným favoritem soutěže, to je bez debat. My jim to samozřejmě chceme znepříjemnit. Chceme být na špici tabulky, když už ne první, tak co nejvýše,“ zdůraznil.

Letos ovšem lodivod Nové Vsi očekává, že vršek tabulky nebude tak bodově plodný jako před rokem. „Podle mého bude letos přebor vyrovnanější. Špičku tabulky bude tvořit více mančaftů, které také budou více ztrácet. Třeba loni u nás Pelhřimov v prvním kole prohrál, ale pak už neztratil na podzim ani bod. Myslím, že toto se nebude opakovat,“ spekuloval.

Jaký tedy bude podle mladého kouče nadcházející ročník krajského přeboru? „Jak jsem již říkal, největším favoritem je Pelhřimov, my jej chceme prohánět. Ale na naše poměry vyhlašovat boj o postup by bylo hodně troufalé. Jsou týmy, které v létě posílily, v první řadě Speřice a Sapeli Polná. Ty budou také nahoře,“ popisoval.

A dále pokračoval. „Určitě dobrá bude letos Chotěboř, otázkou je, jak budou vypadat hráči Žirovnice, o nich toho příliš nevím. A nahoře budou rovněž juniorky Velkého Meziříčí a Nového Města. Ty mohou situací v horní polovině tabulky hodně zamotat.“

Podobně jako před rokem, i letos hodlá kormidelník Nové Vsi těžit ze širokého kádru. „Sestavu budu stoprocentně znovu hodně točit. Je nás slušný počet, navíc se může v utkání pětkrát střídat, tak proč toho nevyužívat. Chci, aby byli všichni kluci maximálně využití. Pokud se na některé v zápase nedostane, rozhodně je budeme chtít využít pomocí našemu béčku. Prostě tak, aby měli všichni co největší herní praxi,“ popisoval.

Dá se předpokládat, vzhledem ke kvalitě kádru Nové Vsi, že bude ve většině zápasů herně dominovat. Rozhodující tak bude její produktivita. „O ní je to vždycky. Samozřejmě platí, pokud si vytváříte více příležitostí, že vás jejich neproměňování může srážet. V každém případě budeme muset být důslednější ve vápně, v tom soupeřově, ale i našem,“ podotkl.

Nový ročník zahájí fotbalisté Nové Vsi na domácí půdě. Proti Ledči nad Sázavou ovšem vyběhnou netradičně již v sobotu. „Ledeč nás požádala o přeložení termínu, v neděli by jí prý chybělo hodně hráčů. Neměli jsme problém s tím jí vyjít vstříc, do podobných problémů se může dostat každé mužstvo. Ať už se hraje v sobotu či v neděli tak stejně platí, že chceme začít sezonu ziskem tří bodů,“ dodal Pohanka.