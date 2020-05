Ondřej Starý je odchovancem klubu z obce s nejdelším názvem v republice. V mládežnických kategoriích ale také oblékal dres právě novoměstské Vrchoviny. Již od svých šestnácti nastupuje v základní sestavě Nové Vsi, které hned ve své premiérové sezoně mezi dospělými výrazně pomohl k postupu do krajského přeboru.

Mezi největší přednosti talentovaného hráče patří výborná technika, rychlost, ale také dobrá hra hlavou. Pro trenéra Vrchoviny by tak mohl být vytáhlý útočník zajímavou alternativou. „S Ondrou počítám do útoku. Měl jsem o něm dostatek informací, už dříve jsme se o něm v klubu několikrát bavili. Ověřil jsem si také, že by mohl mít patřičné předpoklady na vyšší soutěž. Navíc vzhledem k tomu, že nás může opustit Tomáš Duba, musíme za něj dopředu hledat případnou náhradu,“ vysvětlil kormidelník Nového Města Richard Zeman.

O zájmu účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy mladý útočník Nové Vsi věděl s mírným předstihem. „Něco mi říkal bývalý spoluhráč Petr Duda (záložník Vrchoviny – pozn. red.), že prý na mě trenérovi dával kontakt,“ pousmál se Starý.

Na měsíčních testech ve Vrchovině prakticky nemá co ztratit. „Chci to zkusit. Sám jsem zvědavý, jak velkým skokem pro mě bude rozdíl dvou soutěží. Už první trénink mi ale ukázal, že je všechno mnohem rychlejší,“ všiml si.

Právě dobrá znalost prostředí mluví pro mladého hráče. „Využili jsme toho, že se jedná o mladého kluka, který už v Novém Městě působil v mládežnických kategoriích. Navíc ze sousední Nové Vsi to má prakticky jen kousek cesty,“ pochvaloval si trenér Zeman.

Domluva s hráčem i jeho mateřským klubem byla velice rychlá. „Nyní se nehrají žádné soutěže, proto Ondra souhlasil s tím, že to zkusí. Domluvil jsem se i s Novou Vsí, že u nás bude trénovat a odehraje všechny čtyři přípravné zápasy. Pokud uspěje a bude se na třetí ligu cítit, budeme o jeho angažování jednat. V opačném případě se vrátí do Nové Vsi a bude to pro něj cenná zkušenost,“ dodal kormidelník Vrchoviny.

Případný odchod jedné z hlavních ofenzivních opor by byl pro Novou Ves značnou ztrátou. „Ondra mi řekl, že jej s nabídkou zkoušky oslovil trenér Zeman. Sám by to chtěl zkusit a poté se uvidí, zda na to bude mít,“ popsal kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

V případě úspěchu svému svěřenci v možném kariérním postupu bránit nehodlá. „Na rovinu říkám, že já nikdy žádnému hráči nebudu bránit v tom, aby šel hrát vyšší soutěž. O Ondrových kvalitách dobře vím, byl bych samozřejmě rád, kdyby v Nové Vsi zůstal. Pokud se ale v Novém Městě prosadí, budu mu přát, aby si třetí ligu zahrál,“ sdělil lodivod Nové Vsi, před lety sám elitní snajpr právě v MSFL.

Případnou ztrátu autora pěti podzimních branek v uplynulém ročníku krajského přeboru Vysočiny by musel nějak řešit. „Podle mého Ondra svými kvalitami určitě má šanci prosadit se. Samozřejmě ale také záleží na dalších okolnostech. Pokud bychom o něj měli přijít, byla by to pro nás velká ztráta, která by se musela nějak vykompenzovat,“ jasně se vyjádřil Pohanka.