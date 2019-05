Bystřice nad Pernštejnem, Nová Ves u Nového Města na Moravě – Jasným šlágrem 24. kola krajského přeboru Vysočiny byl nedělní souboj prvního se čtvrtým celkem tabulky. Vedoucí fotbalisté Bystřice zdolali Novou Ves 2:0.

Fotbalisté Bystřice (v pruhovaných dresech), ilustrační foto | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

O osudu utkání rozhodla první půle, v níž domácí celek vstřelil obě branky. Herně to však nebylo ono. „Začátek byl od nás ustrašený, asi se na tom podepsalo víc faktorů. Jednak vědomí toho, že druhá Ledeč v sobotu prohrála, navíc už jsou jen tři kola do konce a asi to na hráče dolehlo, nastoupili jsme až příliš profesorsky,“ cítil kouč Bystřice Oldřich Veselý, který ocenil hlavně výkon defenzivy svého mužstva.