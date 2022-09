Naposledy jeho svěřenci v domácím prostředí udolali juniorku Vrchoviny těsným výsledkem 1:0. „Byl to pro nás hodně těžký zápas, protože v kádru Vrchoviny jsou samí mladí kluci. Dělali nám po celý zápas velké problémy svým pohybem,“ popisoval Hekerle.

Jediná branka zápasu padla až po změně stran. „Základem byl vybojovaný balon od Petra Moláka, který jej posunul mezi beky na Vojtu Benceho a ten podél gólmana zápas rozhodl,“ prozradil trenér celku z Třebíčska.

Jak už je v Okříškách dlouhá léta zvykem, také v sobotu se mohl tým spolehnout na svoji oporu mezi třemi tyčemi. „Hráči Vrchoviny nám neustále hrozili, gólman Libor Fiala nás několikrát při jejich příležitostech podržel. Zápas jsme si však sami zkomplikovali tím, že jsme během prvního poločasu zahodili čtyři tutovky,“ naznačil Hekerle.

Dosavadní tři výhry a jedna remíza, to už nemůže být náhoda. „Nevím, jestli ty výsledky o něčem svědčí, ale jsme samozřejmě rádi, že se nám vstup do sezony povedl. Dopředu jsme věděli, že nás čekají nesmírně těžké čtyři zápasy. Pelhřimov pořád považuji za největšího kandidáta postupu, béčko Vrchoviny má šikovné mladé kluky, kteří se budou zlepšovat. A oba nováčci, Dukovany i Rapotice, jsou nevyzpytatelní. Jsme rádi, že máme deset bodů, začátek se nám povedl, ale musíme pracovat dál,“ zdůraznil.

Fotbalisté Okříšek tak navazují na podařené jaro loňské sezony. „Dobré jaro jsme začali zdoláním Pelhřimova, teď jsme u něj na úvod dokázali uhrát bod, v tom je to podobné. Věříme, že budeme v dobrých výkonech pokračovat. Dokud nám to šlape, chceme tuto sérii držet co nejdéle, protože na každý tým padne nějaká deka, tomu se určitě nevyhneme,“ nastínil.

Předsezonní ambice se ale ani přes vydařený start v Okříškách nezměnily. „Chceme hrát v klidu a vyhnout se nějakým problémům. Žádné přehnané cíle jsme si nedávali,“ neskrýval jejich kouč.

Pohled na tabulku mu ovšem dělá radost. „Kouká se na ni moc dobře, to je jasné. Kluci to určitě po sobotní výhře trošku zapili, ale pořád je to jen dílčí úspěch,“ usmíval se Hekerle.