V létě roku 2014 se Pavel Kubiš, po úspěšných sezonách v rezervním mužstvu, stal koučem divizního Žďáru. Po předchozím pádu z MSFL se však spoustou změn poznamenanému celku nedařilo. Ještě před koncem podzimní části tak byl Kubiš od mužstva odvolán. V dalších letech poté působil u mládežnických celků FC Žďas.

Do staronové role se přesouvá právě dnes. Až do konce minulého týdne měl totiž Kubiš na starosti starší dorost. „Minulý týden spolu ještě trénovaly mančafty z uplynulé sezony. Od pondělí už ale zahájíme přípravu s novým kádrem pro další ročník. Následujících pár týdnů budeme trénovat společně s áčkem,“ nastínil.

A důvod společné přípravy? „Do mužů přechází relativně dost kluků z dorostu. Je otázkou, kdo z nich se hned dokáže prosadit do áčka. Jelikož je ale dobře znám, chtěl bych s nimi pracovat dál. Ročník 2001 je ve Žďáře slušný, uvidíme, jak se prosadí mezi muži.“

Šířka kádru, to byl největší problém žďárského béčka posledních let. „Ta situace byla hodně špatná, chceme ji stabilizovat. Béčko by mělo být skutečnou rezervou, řekněme i juniorkou pro áčko,“ potvrdil.

A pokračuje. „Nechci, aby se tu chvíli před zápasem lepili hráči z áčka a dorostu, aby jich bylo aspoň jedenáct. V první řadě musíme pravidelně trénovat, pak budeme pro mladé hráče tím potřebným mezistupněm.“

Společné tréninky s áčkem ovšem nemusí být nepřekročitelnou mantrou. „Podle počtu hráčů uvidíme, zda budeme chodit až do června společně. Trenér áčka každopádně vyzkouší dorostence, aby je viděl v divizní zátěži. Ten přechod je přece jen výrazný,“ přiznal.

Přípravné zápasy zatím Pavel Kubiš domluvené nemá. „To se opět bude odvíjet od počtu hráčů. Věřím, že účast na trénincích bude hojná. Na to jsem zvyklý z dorostu, nerad bych si od toho odvykal. Jeden či dva zápasy bychom pak mohli vložit. Rozhodně ale nechci, aby pak někteří hráči museli za víkend odehrát dva zápasy, protože oba dospělé celky budou mít málo hráčů,“ zdůraznil.

Odchodů by nemuselo být moc. „Většina kluků ze stávajícího mužstva vyjádřila své přání pokračovat. Moje vize je taková, že budu vyžadovat pravidelnou tréninkovou přípravu. Jen tak se můžeme výsledkově i výkonnostně posunout výš,“ sdělil.

Ambice jsou jasné. „Úroveň 1. A třídy klesala, naším cílem by měla být špička tabulky,“ potvrdil Kubiš.

Již tři týdny se po vynucené přestávce připravují fotbalisté Herálce. Těm se uplynulý ročník 1. A třídy, tedy jeho odehraná první polovina, vůbec nevydařil. „Tréninky máme vždy v úterý a v pátek. Už před rozvolněním jsme začali v počtu do deseti osob, teď se to týká skoro kompletního kádru,“ pochvaloval si solidní účast trenér Herálce Zdeněk Cach mladší..

Rozdíly v připravenosti hráčů jsou patrné. „Pracujeme hlavně s balonem, tedy různá herní cvičení. Někteří kluci se fyzicky udržovali i v nouzovém stavu, paradoxně jsou na tom lépe než předtím. Jiní jsou na tom bohužel hůř,“ povšiml si.

Fotbalisté z obce pod Žákovou horou odehrají v červnu jen dva přípravné duely. Oba během jediného víkendu. „Druhý víkend v červnu se zúčastníme turnaje ve Svratouchu. Obsazení kluby ještě není definitivně potvrzené. V každém případě nás čeká jeden zápas v sobotu a druhý, o konečné umístění, pak v neděli,“ popsal.

Právě zmíněný turnaj bude pro hráče Herálce pomyslným předělem mezi letošním a nadcházejícím ročníkem. „Po turnaji si dáme pauzu, budeme vlastně kopírovat tradiční termín ukončení ročníku. Přestávka bude trvat dva až tři týdny, znovu se sejdeme až po desátém červenci. Nemá cenu trénovat tři měsíce v kuse,“ dodal trenér Cach.