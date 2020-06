Jak se dnes, s odstupem skoro dvou měsíců, díváte na svůj vynucený odchod z trenérské lavičky fotbalistů Nové Vsi?

S odstupem času to beru jako rozhodnutí nového klubového výboru a jako úděl trenérského života. Dnes u mužstva jste, za minutu v něm být nemusíte. Tak jsem se na to díval i na začátku května, nic se na tom nezměnilo. Stojím si ale za tím, že ze strany vedení klubu mi to mohlo být oznámeno jiným způsobem.

Můžete být konkrétnější?

Emoce už opadly, proto to ani nechci dál rozvádět.

Jak budete na necelé tři roky na Novoměstsku vzpomínat?

Spolupráce s výborem, který tu byl až do valné hromady loni v listopadu, byla velice dobrá. Hlavně s Honzou Nečasem, který mi dělal asistenta, jsme myslím zůstali i pro další život dobrými kamarády.

Od zmíněné valné hromady se něco změnilo?

Je to pro mě trošku smutné, ale s novým vedením klubu jsem nikdy nejednal, oni se mnou také ne. Byť půlrok není krátká doba. To je pro mě takovou kaňkou na celém působení. Trošku to určitě ovlivnilo můj náhled na něj.

Co vaše spolupráce s hráči?

Pokud jde o hráče, vždycky jsme si vše vyříkali v kabině. Ať to byl nejmladší či nejstarší člen týmu, moje laťka byla ke všem stejná. Nedělal jsem v přístupu rozdíl ani mezi špatným či dobrým hráčem. Snažil se chovat ke všem stejně. Na hráče budu vzpomínat jedině v dobrém.

Nová Ves je specifická tím, že drtivou většinu kádru tvoří výhradně její odchovanci. Projevilo se to nějak?

Těšilo mě, že jsme v těchto podmínkách, jen s místními hráči, byli dvakrát pátí a jednou čtvrtí, to mě mile překvapilo. V tomto směru je Nová Ves trošku raritou. Nesetkal jsem se, ani neslyšel o vesnickém klubu, v němž by se našlo třináct kluků, kteří by dokázali hráli špici krajského přeboru. Navíc si k tomu sami prali dresy, lajnovali hřiště… V tomto směru před hráči klobouk dolů.

Bylo něco, co vás zaskočilo, nebo nepříjemně překvapilo?

Divácký zájem. Na naše utkání chodilo průměrně necelých sto padesát diváků. Když přijely top kluby typu Bystřice, Humpolce či Pelhřimova, očekával jsem, že z té dědiny přijde více lidí.

Čekal jste tedy větší zájem o fotbal?

Ano, byl jsem z toho trošku rozpačitý. Hráli jsme útočný fotbal, žádný zaparkovaný autobus. Dávali jsme hodně gólů, ty zápasy myslím byly atraktivní. Jenže místo toho, aby návštěvy měly stoupající tendenci, spíše stagnovaly a někdy i spíše klesaly. To je myslím škoda.

Který nejsilnější moment si v sobě odnášíte?

To byl v závěru loňského podzimu domácí zápas s Třebíčí. Ta za sebou tehdy měla šňůru šesti vítězných utkání, které ji vynesly na druhé místo tabulky. My jsme se ovšem opravdu semkli a zdolali ji suverénně 4:0. To bude patřit k zápasům, na které se nezapomíná.

A naopak, nejhorší moment na lavičce Nové Vsi?

Bohužel hned dva týdny poté podzimní rozlučka s Bedřichovem. Z mého pohledu jsme tehdy doslova zahodili příležitost podzim vyšperkovat tím, že přezimujeme na třetím místě. Opravdu to pro mě bylo největší zklamání na lavičce Nové Vsi.

Co se tehdy stalo?

Průměrný mančaft jsme doma nedokázali přehrát a pouze jsme remizovali 2:2. Navíc lidé, kteří mi měli v poločase pomoci tým vyburcovat, mě vůbec nepodrželi.

Na podobný „výbuch“ jste si ale nestěžoval poprvé, že?

Pravidelně každou půlsezonu se opakovaly jeden či dva zápasy, který jsme opravdu pouze odehráli. Bohužel je to dané mentalitou fotbalu v Nové Vsi.

Jak tomu mám rozumět?

Postup do vyšší soutěže tu není v plánu, proto jsem pozoroval, jakoby kluci byli ukolébaní tím, že jsou pátí a to jim stačí. Sledoval jsem to, ale bohužel jsem si s tím neuměl poradit. Ztracených šest či sedm bodů pak dokáže udělat v tabulce rozdíl několika míst.

Co máte nyní v plánu, uvidíme vás na lavičce nového týmu?

Dostal jsem jednu nabídku z vyšší soutěže, než je krajský přebor. Bohužel by to pro mě znamenalo být každý týden pět dnů mimo domov a přespávat tam. Z tohoto důvodu jsem musel takové angažmá odmítnout.

Takže si nyní dáte pauzu?

Ještě proběhlo jedno oťukávání, ale k opravdovému jednání mezi mnou a klubem nedošlo. Nyní to tak vypadá, že si spíše udělám volné léto. Na podzim budu mít klid a třeba až od zimy se někde vrátím k trénování.