Fotbalisty Herálce čekala v prvním semifinálovém utkání turnaje Skuteč. Ta působí v 1. B třídě na Pardubicku, papírovým favoritem tak měl být celek z obce pod Žákovou horou. „S naším výkonem v první půli jsem vůbec nebyl spokojený. Přistoupili jsme k němu jako už poněkolikáté v této sezoně. To znamená hodně laxně, někteří hráči se navíc více věnovali rozhodčímu než samotné hře,“ nebral si servítky trenér Herálce Zdeněk Cach mladší.

Jeho ovečky tak v polovině zápasu zaslouženě prohrávaly 0:2. „První gól šel na vrub naší nesehranosti vzadu. Ze středočeské Čechie Tuklaty k nám přišel gólman Jan Lachman. Při jednom centru si na beky nekřikl, obránce Uchytil šel do hlavičky a balon smolně skončil za zády našeho brankáře, který ještě navíc podklouzl,“ popsal Cach kuriózní situaci.

O poločasové přestávce si měl se svými svěřenci co vysvětlovat. „O půli jsme si to v kabině vyříkali, navíc jsem udělal změnu v rozestavení. Jednoho z dvojice útočníků jsem přesunul do středu zálohy. Pomohlo to, protože předtím nás Skuteč přehrávala ve středu pole.“

Výrazně zlepšeným výkonem pak hráči Herálce dokázali po změně stran vyrovnat na 2:2. O jejich postupu do finále následně rozhodl penaltový rozstřel, v němž zvítězili 4:3. „V něm, ale už i předtím v průběhu zápasu, nás podržel gólman Lachman. Kromě té nešťastné situace při první brance zachytal velice dobře, bude to cenná posila,“ potvrdil kormidelník Herálce.

Jeho finálovým soupeřem budou fotbalisté Svratky. Ti si ve druhém sobotním duelu poradili s domácím Svratouchem poměrně jednoznačně 5:2. „S naším výkonem jsem byl docela spokojený. Kluci se na hřišti vydali ze všech sil, na předvedené hře i jejich nasazení jsem jen těžko mohl hledat větší chyby,“ chválil své hráče trenér Svratky Kamil Sádovský.

Na jeho týmu jakoby se ani neprojevila dlouhá herní přestávka. „Samozřejmě ještě nemáme tolik natrénováno, takže to není úplně ono. Pauza na hráčích byla znát, ale i přesto zápas zvládli slušně,“ těšilo svrateckého kouče.

Finálový duel dvou tradičních rivalů se musel kvůli nepříznivému počasí o týden odložit. „Hrát se bude ve Svratouchu v neděli, ale ještě nevíme v kolik hodin. To nám pořadatelé teprve upřesní,“ dodal Sádovský.

Papírovým favoritem finálového utkání by měl být o třídu výše hrající Herálec. Derby však nemívá favorita. „Turnaj určitě budeme chtít vyhrát, navíc je to derby. Kluci z obou mančaftů se mezi sebou dobře znají, rozhodně nikdo nic nevypustí. Počítám, že to bude vyhecované utkání, ale současně dobrá průprava před novou sezonou,“ naznačil Cach.