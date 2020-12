V 1. A třídě působí teprve druhou sezonou. Podle toho, jak si v ní ovšem počínají, se přímo nabízí otázka. Proč trval fotbalistům Měřína postup do druhé nejvyšší krajské soutěže na Vysočině tak dlouho? „Mančaft jsme na to už před léty měli,“ potvrdil hrající kouč Jiskry Karel Kružík, který byl i u předešlých neúspěšných pokusů.

Do krajských fotbalových vod se fotbalový klub z Měřína vrátil před třinácti lety. A ihned se zařadil k tomu lepšímu, co nejnižší krajská fotbalová soutěž na Vysočině nabízela.

Vyvrcholením snah o další posun byly roky 2014 a 2015, kdy Jiskře postup do 1. A třídy pokaždé doslova proklouzl mezi prsty. „U všech pokusů jsem byl jako hráč. Byly to pro nás, za vedení trenéra Munducha, smolné sezony,“ s odstupem přiznal Karel Kružík.

Ten je přesvědčený, že Měřín mohl v 1. A třídě s úspěchem působit už dlouhá léta. „Jsem přesvědčený o tom, že by se tu 1. A třída hrála už pomalu deset let, podobně jako třeba v Budišově. Tehdejší mančaft by si to v poklidu uhrál,“ vysvětloval.

Po těsných neúspěších došlo na generační výměnu. „Hráli jsme střed tabulky, protože mladí hráči se postupně zapracovávali. Doplnili jsme je některými kluky z Velkého Meziříčí a postupně si tým sedal,“ popisoval.

Vrchol přišel v sezoně 2018/2019, kdy hráči Jiskry východní skupinu 1. B třídy s obrovským náskokem ovládli. „Cíl jsme splnili do puntíku. Když jsme mančaft přebudovávali, věřili jsme, že do dvou let bude mít na to, aby se o postup popral. To se bezezbytku potvrdilo,“ usmíval se.

Po podzimní části letošního ročníku východní skupiny 1. A třídy je Měřína na třetí příčce. Na vedoucí juniorku Nového Města ztrácí šest bodů. To není ztráta, která by se nedala dohnat.

Neopájí se v klubu z Velkomeziříčska myšlenkami na krajský přebor? „To ne, postupové ambice nemáme. Určitě ale chceme skončit do třetího místa, když už jsme sezonu tak dobře rozjeli. Vedoucí béčko Vrchoviny i druhou Želetavu zkusíme potrápit,“ dodal Kružík.