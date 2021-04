Slova generálního sekretáře Fotbalové asociace Jana Paulyho z minulého týdne rozvířila stojaté fotbalové vody. Podle něj by totiž mě(moh)lo brzy přijít rozhodnutí české vlády, po němž by amatérské kluby mohly začít s tréninkem.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Bylo by to samozřejmě fajn, ale zvláštní význam tomu nepřikládám. Beru to pouze jako jedno z noha prohlášení, které čas od času vystřelí do éteru,“ sdělil k tématu trenér fotbalistů Nové Vsi u Nového Města na Moravě Václav Pohanka.

Což prý ovšem neznamená, že by si nepřál rozjetí soutěží. „Asi jako každý. Je to nesmírně dlouhá přestávka, podle mého musí fotbal každému, hráčům, trenérům i fanouškům, nesmírně chybět,“ neskrýval.

Jeho svěřenci v tomto směru nejsou výjimkou. „Kluci mi v posledních týdnech několikrát volali s tím, zda nemám nějaké nové informace. Už je asi hodně svrbí nohy,“ pousmál se.

Potěšitelná ovšem může být pro kouče i hráče klubu z obce s nejdelším názvem v republice jiná věc. Pokud se začne hrát, dohrají se podzimní tři kola, navrch k tomu i první jarní. A právě v něm by došlo na možné ideální vyvrcholení letošního ročníku elitní krajské soutěže na Vysočině.

V souboji prvního s druhým by na úplný závěr Pelhřimov vyzval Novou Ves. „Od začátku sezony se netajíme tím, že chceme největšímu aspirantovi postupu do divize jeho cestu pořádně ztížit. Pokud by k tomu utkání došlo, moc bychom se na něj těšili,“ přiznal.

Postupové choutky byste však v klubu z Novoměstska hledaly marně. „To vůbec neřešíme. Ano, vyhrát soutěže chceme, kdo by také nechtěl. Ale nic dalšího bych v tom nehledal,“ dodal Pohanka.