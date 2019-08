„Dostali jsme lekci z produktivity, hosté dali z pěti šancí čtyři góly. My jsme sice měli mírnou převahu, spoustu standardních situací, ale nic z toho jsme nevyužili,“ popisoval hrající kouč Moravce Martin Černý, kterého mrzely chyby při inkasovaných gólech.

„Při prvním zaváhali stoper s gólmanem, druhý padl po našem nedorozumění ve středu hřiště. Třetí branka pak přišla po dlouhém autu, tedy ze situace, ve které jsme docela silní.“

Na lavičce Radešínky přitom chyběl nový trenér Jaroslav Šoustar, který odjel na dovolenou. Mužstvo si však s jeho absencí poradilo.

„Kluci do utkání nastoupili výborně, ustáli jsme všechny souboje. Hlavně jsme však byli produktivní v koncovce, takže po třetím gólu bylo už před přestávkou prakticky hotovo,“ popsal vedoucí mužstva Radešínky Ladislav Šebek.

Současně také ocenil kompaktní týmový výkon. „Byla to kvalitní práce všech řad. Ve druhé půli navíc dostali šanci i další hráči z lavičky.“

Parádní začátek v roli nováčka v neděli prožili fotbalisté Svratky a Hamrů nad Sázavou. Prvně jmenovaní v úvodním kole I. B třídy – skupiny A vyhráli v Kožlí 4:0.

„Naše výhra mohla být klidně vyšší, po celý zápas jsme měli jasně navrch. Musím ocenit výkon rozhodčího a pochválit naši skvěle organizovanou obrannou hru. Je to pro všechny velké povzbuzení do dalších zápasů,“ usmíval se hrající trenér Svratky Per Moučka.

Ve východní skupině I. B třídy si naprosto stejným způsobem jako Svratka počínali i hráčů Hamrů. Vítěz uplynulého ročníku okresního přeboru Žďárska totiž vyhrál v Přibyslavicích taktéž vysoko 4:0.

„Moc jsme nevěděli, co od toho utkání očekávat. První půle byla vcelku vyrovnaná, na jejím konci jsme se ale trochu dostali pod tlak. Po obrátce jsme ale přidali na pohybu a čtyřmi góly utkání rozhodli,“ hodnotil premiéru hrající kouč Kladivářů Vojtěch Zedníček, jehož bratr Stanislav, autor hattricku, byl hlavním hrdinou zápasu.

„Konečně se trefil, protože před týdnem v krajském poháru zahodil proti Náměšti tři tutovky. Jeho branky však byly výsledkem kvalitní souhry celého mančaftu, kterou Standa zúročil. Od toho tam taky je,“ směje se jedenačtyřicetiletý kormidelník Hamrů.

S naprosto odlišnými pocity naopak odcházeli z letošní premiéry v téže soutěži fotbalisté Bohdalova. Při domácí prohře 2:5 s Moravskými Budějovicemi navíc dohrávali jen o devíti.

„Byla to od obou hráčů velká nedisciplinovanost, protože ty červené byly naprosto zbytečné. U Šimka tomu sice předcházel hrubý zákrok soupeře, ale poté se měl ovládnout a ne oplácet. U Křesťana pak úplně zbytečná první žlutá karta za řeči,“ čílil se kormidelník Bohdalova Vítězslav Machatka.

Oba hráči mu budou určitě chybět v dalším utkání na půdě rozjetého nováčka z Hamrů. „Je to pro nás obrovská ztráta, navíc nám zřejmě ještě bude chybět zraněný kapitán Doležal,“ mrzí Machatku.