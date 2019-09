„První půle byla z naší strany slušná, vedli jsme po brance Svobody 1:0. Po změně stran ale Měřín vyrovnal a okolo 70. minuty jsme fyzicky úplně odešli, takže jsme nakonec byli rádi za bod,“ musel uznat hrající trenér Moravce Martin Černý.

„Na pouť jsme se ale konečně dočkali prvního bodu v sezoně. Věřím, že bychom se teď už mohli zvednout. V závěru podzimu navíc máme příznivý los, čekají nás týmy, kterým se také nedaří. Doufám proto, že to zlomíme a nějaké body ještě uděláme,“ dodal Černý.

Sedláček rozhodl

Na sobotu nebudou v dobrém vzpomínat v Radešínské Svratce. Ta doma totiž nestačila na Dobronín, po prohře 1:2 odešla ze hřiště s prázdnou.

„V podstatě nás porazili dva hráči Dobronína, autor obou branek Sedláček a jejich stoper, který úplně vymazal Plhala,“ všiml si trenér Radešínky Jaroslav Šoustar.

Toho mrzelo především to, že jeho ovečky tentokrát zahrály slabě.

„Hosté převážně nakopávali, navíc měli výškovou převahu. Jenže my, místo toho, abychom kombinovali, jsme se tomu úplně přizpůsobili. Podle mého to byl remízový zápas, jenže kluci nepodali výkon, jaký jsem od nich očekával,“ musel uznat Šoustar.

Vedení nestačilo

Hodně kritická už začíná být po šesti odehraných kolech I. B třídy – skupiny B situace fotbalistů Bohdalova. Ti totiž prohráli 1:5 na hřišti Velkého Beranova a s nulou na bodovém kontu dál uzavírají tabulku.

„Šest prohraných zápasů za sebou, to už je na výměnu trenéra,“ hořce se pousmál trenér Bohdalova Vítězslav Machatka, jemuž ale jinak do zpěvu příliš není.

„Už je to od nás křeč. Bohužel máme hodně zraněných, proto je to teď hodně špatné. Nevím, jak to protrhnout, protože trénujeme pouze v pár lidech, ta situace je opravdu nepříjemná.“