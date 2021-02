Klub z města pod Santiniho Zelenou horou tak dostal předčasný dárek ke stému výročí založení klubu, které v tomto roce oslaví. „Z našeho kraje bylo krajské středisko uděleno ještě Třebíči a Havlíčkovu Brodu, statut fotbalové akademie pak má Jihlava,“ sdělil sekretář mládeže a SpSM FC Žďas Žďár Petr Procházka.

Po pouhých třech letech od získání okresního SpSM tak žďárský klub poskočil o úroveň výše. „V posledních letech se zde hlavně díky náborovým akcím vytvořily velmi silné počty hráčů, se kterými můžeme pracovat. Na získání licence se podílelo několik lidí z vedení klubu, ale vlastně i všichni trenéři, kteří zde výborně pracují s mládeží,“ pochvaloval si.

Logicky se nabízí otázka, zda je fotbalový klub ve Žďáře schopen udržet krajské středisko v dlouhodobém horizontu? „Pokud se nám podaří dostat na stejnou loď i ostatní oddíly z regionu, bude naše cesta lehčí,“ naznačil Procházka.

Okamžitě ale dodal, že ve Žďáře nechtějí likvidovat mládež okolních klubů. „Nechceme jim brát velké množství hráčů. Spíše je naším cílem nabídnout rozvoj a fotbalový růst těm talentovaným.“

To se také v posledním období děje. „V kategoriích přípravky a žáků nastupuje dobře padesátka nejtalentovanějších hráčů, kteří jsou sledováni již od nejmenších let a většinou prošli okresními výběry. Jak již bylo zmíněno, největší profit by měl mít z SpSM, v horizontu několika let, fotbal dospělých nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale v celém žďárském okrese," zdůraznil.

Pro stabilní růst mladých fotbalistů je nezbytné kvalitní vedení. A to ve Žďáře mají. „V posledních letech jsme v klubu hodně pracovali s trenérským vzděláním, což se nám také začíná vracet. V této době máme od kategorie školičky až po starší dorost dvě desítky licencovaných mládežnických trenérů, což je myslím výborné číslo," potěšilo Procházku.