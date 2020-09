První poločas nedělního duelu jeho svěřencům nevyšel. „Už jsem si pouštěl záznam tohoto zápasu. Prvních patnáct minut od nás bylo slušných. Střed a závěr první půle nám ovšem hrubě nevyšly,“ mrzelo jedenatřicetiletého trenéra.

Zná příčiny? „Nedařilo se nám sbírat dlouhé balony Třebíče. Především ty na rychlé Ošmeru s Dušovským na krajích zálohy. Najednou jsme nedokázali zachovat klid, zpracovat balon, dostat ho na zem, kombinovat,“ vyjmenovával.

Přesto do druhé půle neudělal jedinou změnu v sestavě. „Uvažovali jsme, jak to změnit. Rozhodli jsme se ale dát ještě šanci klukům, aby se zápasem zkusili něco udělat,“ vysvětlil.

Úplně špatný krok to asi nebyl, protože Nová Ves si postupně vytvořila velký tlak. „Najednou jsme balony dokázali dostat dolů, byla tam mezihra, více pohybu, zvýšený důraz. Hráli jsme tak, jak to mělo vypadat už předtím,“ postýskl si.

Nad důvodem výpadku kormidelník celku z Novoměstska dumal. „Nebylo to o tom, že bychom málo presovali, prostě to v první půli nešlo. Byli jsme zbytečně ustrašení, přitom Třebíč hrála pořád stejně,“ všiml si.

Jenže z řady tutovek nepřešla brankovou čáru svatyně hostů ani jediná. „Měli jsme dost šancí na to, abychom zápas vyhráli. Třebíč je pak z brejků měla také, ale pokud bychom vyrovnali, byli bychom v laufu. Jen to chtělo dát ten vyrovnávací gól,“ uvědomoval si.

Po první bodové ztrátě přišla Nová Ves o vedoucí příčku tabulky. Může to mužstvo nějak poznamenat? „Teď se ukáže, jak jsme psychicky odolní. S kvalitním a silným týmem by to nemělo udělat vůbec nic,“ zdůraznil.

O tom napoví hned další kolo krajského přeboru. V něm Nová Ves v sobotu zamíří na horkou půdu Speřic. „Čeká nás těžký zápas. Speřice mají rychlostní mančaft a doma jsou nesmírně silné. My ale budeme chtít nahradit bodový výpadek s Třebíčí,“ potvrdil Pohanka.