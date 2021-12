Ten předvedl v první polovině sezony úchvatné střelecké galapředstavení. Sedmadvacet branek za 14 kol, to je výjimečná bilance. „Něco takového jsem rozhodně nečekal. Ke konci podzimu už se mi sice zakončení trošku zadrhlo, ale to se stane. Ne každý útočník je po celý půlrok tak produktivní,“ usmíval se.

Až do předehrávky úvodního jarního kola neztratili fotbalisté Kamenice nad Lipou ani bod. O letošní mistrovskou neporazitelnost je připravila teprve těsná prohra 1:2 na hřišti Košetic.

I přes prohru na závěr ale panuje s podzimem v celku z Pelhřimovska spokojenost. „Stoprocentně. Nikdo nepočítal s tím, že budeme tak úspěšní. Na začátku sezony jsme si říkali, že pokud přijde nějaká prohra, nesmíme složit zbraně a jet dál. Takovou šňůru pamatuji naposledy v dorostu,“ přiznal.

Na trojlístek Dobronín, Košetice a Světlá nad Sázavou má lídr tabulky 1. A třídy jedenáct bodů k dobru. „Máme všechny trumfy v rukou, proto věřím, že jaro zvládneme. Zvlášť, když se nám podzim tolik vydařil,“ zdůraznil.

Podle toho bude vypadat také zimní příprava. „Určitě bude kvalitní, ale také dostatečně tvrdá. Věřím, že se dokážeme připravit tak, abychom minimálně zopakovali naše výborné podzimní výkony,“ nastínil.

Kádr fotbalistů Kamenice nad Lipou by měl zůstat pohromadě. „Navíc by se do něj měl vrátit Tadeáš Zahradník, který byl studijně v Portugalsku. Je to náš stěžejní hráč ve středu pole, proto jsme se báli, jak bez něj podzim zvládneme. Do hry i naší party chyběl, ale dokázali jsme jej nahradit,“ sdělil.

Postup by chtěli v Kamenici oslavit na hřišti. „V souvislosti s covidem je možné ledacos, ale přáli bychom si zažít tu euforii a radost přímo na hřišti. Chceme postoupit a oslavit to na hřišti,“ potvrdil Dvořák.