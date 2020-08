I proto se má trenér zatím bodově stoprocentní Nové Vsi na pozoru. „Očekávám vyrovnaný a těžký zápas s kvalitním soupeřem. Dosavadní výsledky to potvrzují,“ nechal se slyšet Václav Pohanka.

Přesto má tříbodový plán. „Hrajeme před domácím publikem a chceme vyhrát. Na silné týmy umíme. Zdolali jsme Pelhřimov, to samé chceme zopakovat i proti Třebíči,“ prohlásil odhodlaně.

Hosté v prologu sezony jen remizovali v derby s Okříškami, ale navázali dvěma výhrami. Uspěli v přestřelce v Žirovnici a gólem Malety přetlačili béčko Velkého Meziříčí. „Tam jsme měli sabších dvacet minut, ale ve druhém poločase jsme byli jasně lepší,“ ještě se ohlédl kouč Petr Kylíšek.

Třebíč táhnou letní posily. Michal Votoupal a Robin Hrobař herně vyčnívají. „Oba mají patřičnou fotbalovou kvalitu, navíc jsou to kluci do party. Jsem s nimi moc spokojený,“ uvedl šéf třebíčské kabiny.

I proto hosté myslí na překvapení. „Soupeř je silný, ale hrát se s ním dá. Musíme ale fotbalové dovednosti podložit zvýšenou dávkou bojovnosti. V tomhle směru musíme do zápasu dát více než domácí,“ naznačil Petr Kylíšek.

Další atraktivní duel se v neděli odehraje na trávníku stadionu v Kamenici nad Lipou. Tam má dočasné domácí prostředí Pelhřimov. Ten po prohře v Nové Vsi dvakrát zabodoval naplno a naznačil, že to s plánem postupu do divize myslí vážně. Chotěboř ale v žádném případě nepodceňuje. „Tady je to opravdu na velký vykřičník. Chotěboř patří mezi nejlepší týmy soutěže. Dva roky ji pozoruji, neustále se lepší,“ varuje trenér Pavel Regásek.

I z Chotěboře dorazila slova pokory před vzájemným duelem. Kouč Miroslav Plíšek odbyl mávnutím rukou fakt, že jeho svěřenci nasbírali o bod více než soupeř. „Pelhřimov je pro mne stále favoritem utkání. Pro nás bude úspěchem jakýkoliv bodový zisk,“ svěřil se.