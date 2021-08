Také v této sezoně chtějí prohánět favorizovaný Pelhřimov. K tomu bude ovšem nutné, aby fotbalisté Nové Vsi ztráceli body jen v minimálních případech. V úvodním kole letošního ročníku krajského přeboru se jim to povedlo.

Úvodní půlhodina souboje s Ledčí nad Sázavou tomu ovšem příliš nenasvědčovala. Celek z Novoměstska se totiž prakticky nedostal do zakončení. „Bylo to od nás kostrbaté, ve hře byla spousta nedostatků,“ uznal trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

A hned je také pojmenoval. „Týkaly se většiny činností. Chyběl nám větší pohyb, aktivita s míčem i bez míče, byli jsme zbrklí. Drhlo nám to,“ neskrýval.

Až branka Žáka po půlhodině hry přece jen hráče Nové Vsi trošku uklidnila. „Asi to bylo způsobené tím, že jsme hráli mistrovské utkání po tak dlouhé době. Hosté nás sice doráželi, ale bylo to dané tím, že nám všechno dlouho trvalo, byli jsme moc pomalí,“ všiml si.

Výkon hráčů Ledče ovšem kormidelníka Nové Vsi překvapil. „Hosté hráli dobře, neustále nás napadali, mile mě překvapili. Naše problémy však byly spíše o našem výkonu. Vždyť nám kolikrát uskakovaly balony i při jednoduchém zpracování,“ komentoval.

Na druhou stranu si ale celek z Havlíčkobrodska směrem dopředu příliš šancí nevytvořil. „To mě na našem výkonu potěšilo, že jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili. Jedinou příležitost měli po špatném odkopu našeho gólmana, ale to jsme dokázali ihned zažehnat,“ ocenil své ovečky.

Po změně stran se na další branky čekalo poměrně dlouho. Až dvě branky v závěrečné desetiminutovce znamenaly nakonec poměrně jasnou výhru Nové Vsi 3:0.

Konec dobrý, všechno dobré? „Po změně stran už to od nás bylo o něco lepší, ale stejně to pořád nebylo ono. Do dalších zápasů budeme muset přidat. Na lepší soupeře by takový výkon nemusel stačit,“ zdvihal varovný prst Pohanka.