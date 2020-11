Devatenáct získaných bodů a třetí místo v tabulce východní skupiny 1. A třídy, to je hodně solidní počin. „Určitě vládne spokojenost, hlavně s domácími zápasy, tam úplně jednoznačné. Jedinou menší vadou je to, že jsme skoro nic nepřivezli zvenku,“ hodnotil první polovinu sezony kouč měřínské Jiskry Karel Kružík.

Jak už zmínil, doma to jeho svěřencům šlapalo na výbornou. V šesti zápasech totiž neztratili ani bod! V polovině případů navíc utkání rozhodovali až v závěrečných minutách. „Pro trenéra je tohle příjemné zjištění, hodně si toho cením. Je to dobrý poznatek a důkaz toho, že se nemá nic vzdávat,“ komentoval.

Čemu tak velkou morální sílu mužstva přičítá? „Těžko říci, protože zrovna tohle u nás nebývalo zvykem. Funguje nám lavička náhradníků, ať jsem tam z ní poslal kteréhokoliv hráče, pokaždé dokázala naši hru oživit,“ pochvaloval si.

Měřín navíc dokázal, jako jediný na podzim, zdolat suverénního lídra, juniorku Nového Města na Moravě. „O výhře 2:0 jsme rovněž rozhodli dvěma góly v závěrečné pětiminutovce. Asi to byla na podzim nejcennější výhra, protože se z obou stran jelo na krev a k vidění byl super fotbal. Cenné byly ovšem také vybojované výhry nad Kouty a v úplném závěru nad Dobronínem,“ popisoval.

Podle slov měřínského kormidelníka ale béčko Vrchoviny vládne východní skupině 1. A třídy po zásluze. „Jsou na čele oprávněně. Líbí se mi jejich styl, chtějí hrát fotbal a útočit, určitě je to postupový aspirant číslo jedna,“ vysekl poklonu.

Na hřištích soupeřů už to ale fotbalistům Jiskry tolik nešlapalo. Čtyři duely a jediný bod jsou dostatečným důkazem. „Všechny tři prohry byly ovšem jen o gól. Dvakrát jsme si za to mohli sami naším neproměňováním gólových příležitostí. Ačkoliv to po hráčích nechci, jakoby podvědomě hráli venku více zezadu,“ povšiml si.

Oproti předešlým sezonám navíc Měřín méně inkasuje, ale na druhou stranu také střílí méně branek. „Poslední dva tři roky jsme na defenzivě hodně zapracovali. Mohu říci, že se dnes o ni můžeme opřít. Na druhou stranu jsme ale méně produktivní, než v Měříně bývalo zvykem. Dlouhá léta jsme totiž platili za mančaft, který hodně gólů inkasuje, ale ještě více jich nastřílí,“ pousmál se Kružík nad zajímavou proměnou.