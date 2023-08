Na body nakonec nedosáhli. Program B skupiny 1. B třídy nabídl také velmi zajímavé utkání Velkého Beranova s Křižanovem. Přestože hosté drželi v přestávce dvoubrankový náskok, z vítězství se zásluhou třígólové smrště během osmi minut nakonec radovali domácí.

V utkání 1. B třídy udolal Velký Beranov (v bílém) Křižanov 3:2, když ve druhém poločase vymazal dvoubrankové manko. | Foto: Deník/Karel Líbal

Jakoby hostům nebylo ve Velkém Beranově přáno od samého začátku. Už od čtrnácté minuty hráli o deseti, navíc proti nim byla nařízena penalta.

Tu ale domácí neproměnili a Křižanov se i v deseti dostal do vedení. Dokonce dvoubrankového. „Musím říct, že se nehrál vůbec špatný fotbal. My jsme chtěli odehrát odpovědně zezadu a chodit do brejků. V první půlce se nám to vyplatilo,“ ohlédl se za utkání trenér Křižanova Aleš Burian.

Neproměněná penalta Velkého Beranova:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Zásadní okamžiky prvního poločasu ale viděl trošku jinak než sudí. „Domnívám se, že první faul Lukáše Halámka nebyl na žlutou kartu. Při té druhé žluté to byla jasná penalta, tam nebylo co řešit,“ krčí rameny kouč.

Přestože oslabeni, s hřejivým náskokem šli hosté do druhého dějství v klidu a odhodlaně. „Chtěli jsme hrát aktivně, kluky musím pochválit za výkon. Výsledek je pro nás poučením do příštích zápasů,“ přidává Burian.

Jenže domácí dokázali stav otočit. Mezi pětapadesátou a šedesátou třetí minutou překlopili skóre na svoji stranu. „V ten den se nám navíc sešlo, že hrálo áčko i béčko v jeden termín, takže jsme museli postavit dva mančafty,“ prozradil další svízel v utkání křižanovský lodivod.

Domácí tak i potřetí v sezoně zvítězili a vedou pořadí skupiny, Křižanov zůstal na třech bodech. „Chceme hrát klidný střed tabulky jako vloni,“ vysvětluje plány pro sezonu Aleš Burian. „Pokud se nám to bude dařit, rádi bychom zapracovávali do sestavy mladé kluky z dorostu, šestnáct sedmnáct let. Jsou tam šikovní fotbalisté, tak aby nám neutekli jinam.“

Momentky z utkání ve Velkém Beranově si prohlédněte v naší fotogalerii.