Jsou vítězem prvního ročníku obnoveného krajského poháru Vysočiny. V červnu roku 2015 zdolali fotbalisté Nové Vsi na neutrálním hřišti v Bohdalově Přibyslav 2:1 a odvezli si domů cennou trofej. Na zopakování tohoto triumfu však klub z Novoměstska už v dalších letech nenavázal.

Ideální příležitost má letos. Z kvarteta semifinalistů je totiž jediným zástupcem z elitní krajské soutěže. „Favoritem pokaždé bývá obhájce titulu, podle toho by tak měla být hlavním aspirantem na vítězství Želetava,“ trošku potutelně se usmíval kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Fotbalisté Želetavy vyzvou v prvním semifinálovém souboji Rapotice, na Novou Ves bude čekat výlet na půdu A-třídní Světlé nad Sázavou. „Podle informací, které mám přímo od vedení krajského svazu, by se mělo hrát první červnový víkend. O týden později by pak přišlo na řadu finále. Všechno záviselo na rozhodnutí vlády o možnosti využívat kabiny. Což by se mělo spustit od nadcházejícího pondělí,“ popisoval.

Losování semifinále, do něhož vedle Nové Vsi postoupily tři kluby z 1. A třídy, nechalo dvaatřicetiletého kouče v klidu. „Soupeře jsme si určitě nevybírali, bylo nám úplně jedno, s kým se potkáme,“ potvrdil Pohanka.

Současně ovšem přiznal, že o semifinálovém protivníkovi toho mnoho neví. „Světlá je pro nás velkou neznámou. Už dlouho nebyli v krajském přeboru a když jsem se díval na jejich soupisku, žádného hráče z jejího kádru jsem ani podle jména nepoznal,“ krčil rameny.

To, že se od jeho svěřenců očekává postup, si však uvědomuje. „To, co o soupeři víme či nevíme, není příliš podstatné. Ten zápas bude hlavně o nás, protože kvalita by určitě měla být na naší straně. Sám jsem zvědavý, jak budeme vypadat po té dlouhé, skoro tři čtvrtě roku trvající pauze,“ přemítal.

K pohárové generálce si Nová Ves pozve atraktivního soupeře. „Bude nás čekat takové menší derby s rezervou sousední Vrchoviny, která, pokud by se letos soutěže dohrály, mohla z 1. A třídy postoupit do krajského přeboru. Tento zápas nás rozhodně dostatečně prověří,“ byl přesvědčený Pohanka.