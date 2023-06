Za nemalou ztrátou jeho oveček na půlmistra stály zbytečné ztráty. „Nezvládli jsme na podzim zápasy proti Bobrové a Moravci. Proto jsem ale v kabině stále říkal, že to samé se může na jaře stát i našim konkurentům,“ popisoval dvaačtyřicetiletý kormidelník.

A vyplatilo se. Od prvního jarního kola totiž klub z Bystřicka naskočil na vítěznou vlnu. „Snažil jsem tým tlačit k tomu, že se nám to už letos může povést. Klíčová byla dubnová výhra na hřišti béčka Bystřice. V tom utkání jsme měli menší výhodu v tom, že jsme před ním hráli jen jediný zápas, protože ostatní jsme měli kvůli nezpůsobilým terénům odložené. Naše motivace tak byla velká,“ popisoval.

Ačkoliv nejlepším střelcem týmu byl s jednadvaceti přesnými zásahy tradičně nestárnoucí Petr Bureš, na jaře hodně mužstvo táhla zimní posila ze Štěpánova.

Fotbalisté Borů vylepšovali statistiky na jaře, kdy nakonec celou soutěž ovládli

Jan Ludvík za třináct utkání stihl zaznamenat čtrnáct branek. „O Honzu Ludvíka jsme měli zájem už delší dobu, ale on chtěl pomoci Štěpánovu. Když tam pak zkraje podzimu soutěž odhlásili, domluvili jsme se, že nám na jaře pomůže vykopat postup do I. B třídy,“ nastínil Strachoň.

Z převážně mladého kádru nechtěl nikoho vyzdvihovat. „Bylo to kolektivní dílo, protože v kádru máme hodně mladých kluků. Všichni táhli za jeden provaz, všichni se snažili, postup je výsledkem výborné práce celého kolektivu,“ lebedil si.

Vedení oddílu v Rozsochách Strachoňovi svěřenci postupem příjemně překvapili. „Letos se asi s postupem moc nepočítalo, protože naše ztráta po podzimu nebyla malá. Ale já jsem stále tvrdil, že je potřeba postoupit co nejdřív. Většina kluků je mladých, zkušení Bureš se Šiborem nám ještě pomohli, proto jsem si přál postoupit už letos. Navíc okresní přebor nemá takovou úroveň jako před léty,“ komentoval.

První Přibyslav měla nejvíc vítězství i nejlepší útok, druhý Tis nejlepší obranu

Cíle Rozsoch v nejnižší krajské fotbalové soutěži na Vysočině budou typické pro nováčka. „Chtěli bychom hrát klidný střed tabulky. Hlavní je, aby si kluci na soutěž zvykli, postupem času se uvidí. Co jsem se díval, tak v I. B třídě se kluby hodně mění,“ přemítal.

Kádr by se příliš měnit neměl. „Je dostatečně široký, navíc do něj přijdou dva kluci z dorostu, které už jsem loni využíval. Otázkou je, jak to bude se zkušenými hráči, protože Emil Šibor i Petr Bureš naznačili, že by chtěli končit. Otázkou je i další působení Honzy Ludvíka, který navíc hraje hokej za Velké Meziříčí,“ sdělil.

Na dva zápasy se bude kouč Rozsoch v I. B třídě speciálně těšit. „Pro mě speciální duel bude rozhodně derby proti Radešínské Svratce, protože odtud pocházím a pár let zpátky jsem ji jako trenér také dovedl do I. B třídy. A pak samozřejmě duel s Křižanovem, protože tam už nějaký ten pátek bydlím,“ usmíval se Michal Strachoň.