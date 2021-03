U všech těchto snažení, které vyvrcholilo vysněným triumfem v červnu roku 2012, byl jako hráč současný trenér bystřických fotbalistů Oldřich Veselý. „Naše dlouhé čekání bylo možná dáno i tím, že jsme nikdy nebyli pod tlakem, že bychom museli postoupit,“ našel možný důvod Oldřich Veselý.

A svá slova také dále rozvinul. „Pokaždé jsme věděli, že patříme do top pětky, tedy, že budeme hrát nahoře. Ale pod nějakým tlakem od vedení jsme nebyli,“ vysvětloval.

Důrazný stoper se společně s dalšími spoluhráči fotbalem především bavil. „Zní to jako fráze, ale opravdu jsme se hlavně bavili. Hráli jsme atraktivní fotbal, proto také v našich zápasech padala spousta branek. Místo 1:0 jsme vyhrávali spíše 4:3. Ale hrát pouze střed tabulky, nebo dokonce níž, to by od nás byl propadák,“ zdůraznil.

Ani v sezoně 2011/2012 to ale před závěrečnou pětinou soutěže na postup nevypadalo. Stará Říše vyhrála šest kol před koncem v Bystřici 2:1 a měla na čele tabulky čtyřbodový náskok.

Věřili si i tehdy v táboře poražených na postup? „To byla hodně nešťastná prohra. Pokud si dobře pamatuji, druhou inkasovanou branku jsme si chvíli před koncem vstřelil sami. Ale viděli jsme, že jsme v tom zápase byli lepším týmem. Navíc před námi bylo ještě šest kol a věřili jsme, že Stará Říše někde ztratí,“ popisoval.

A stalo se. V rovné polovině ze zbývající porce zápasů totiž dosavadní lídr ztratil, naopak Bystřice získala plný počet osmnácti bodů. „Hodili jsme to za hlavu a hráli dál. Těch šest výher je toho důkazem. Ta smolná prohra nás skutečně zdravě naštvala,“ usmál se.

Po postupu ovšem Veselý v devětadvaceti letech s hraním skončil a přesedlal na roli asistenta. „Měl jsem už delší dobu problémy se zády. Už to nebylo na pravidelné hraní, nemohl jsem ani stoprocentně trénovat třikrát v týdnu. Proto jsem raději přesedlal na roli hrajícího asistenta, který byl připravený naskočit. Nebylo to ode mě nějaké náhlé rozhodnutí,“ vysvětloval.

A i v této roli si nakonec několik divizních startů připsal. „Do pár důležitých utkání jsem ještě musel naskočit. Divizi jsem si chtěl zahrát, což se mi nakonec podařilo,“ usmíval se Veselý.

Rozhovor s Oldřichem Veselým, v němž zavzpomíná na tehdejší boje, ale také na postupové oslavy z roku 2012, si budete moci přečíst ve čtvrtečním vydání týdeníku Vysočina.