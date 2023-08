V jarním rozhovoru pro Deník Miloš Prášil uvedl, že si „bude chodit zahrát za béčko“. A jak se zdá, fotbal bez stresu si užívá. „Přesně tak. Úplně takhle růžové jsem to sice nečekal, ale začalo to pěkně. Navíc v béčku máme letos velmi dobrý mančaft, takže to není jenom o mně,“ netajil spokojenost třiatřicetiletý útočník.

Hned prvním kole vsítil pět branek (výhra ve Velkém Meziříčí 5:3), o víkendu doma přidal další zásah (remíza s Měřínem 2:2). Ihned se tak usadil v čele pořadí kanonýrů. „Žádné střelecké cíle si určitě nedávám. Já ani nevím, kolik toho stihnu odehrát. Mám náročnou práci, zřejmě tedy neodehraji všechny zápasy,“ prozrazuje Prášil. „Konečně se ale chodím fotbalem bavit. Je to přece jenom něco jiného než v divizi.“

Rozdíl je především v čase, který kopané věnuje. A překvapivě i ve fyzické náročnosti. „Hraji bez tréninku a cítím, že tělo tím trpí. Když je člověk zvyklý pravidelně trénovat, a najednou z toho vypadne, je to hned znát,“ uvědomuje si Prášil.

Dobrý mančaft, zkušený kanonýr. Jaké ambice má bystřické béčko pro sezonu? „Po pravdě řečeno, zatím ještě ani nevím. Já spíš teprve zjišťuji, jaké mají ambice chlapci okolo nebo naše vedení. Já jsem šel do okresního přeboru s tím, že chci hrát právě tuto soutěž. Sice se už něco proslýchá, že by chtěli výš, ale nevím, jestli bych to chtěl hrát i já. Nedomnívám se, že bych o soutěž výš byl bez tréninku něco platný,“ uvedl útočník.

Ten oznámil pravděpodobné přesměrování své kariéry do Brna. Definitivu ale zatím ještě nenašel ani u sebe. „Zatím ještě nevím. Pokud by mi lepší fotbal v budoucnu víc chyběl, asi bych se přesunul do nějakého brněnského klubu do krajského přeboru, nebo tak nějak. Když ne, budu rád jezdit za klukama, které znám strašně dlouho, na Vysočinu a bude mi to stačit,“ usmívá se Prášil.

Sám pro sebe sice hraní upozadil, na fotbal ale přitom nijak nezanevřel. „Určitě mi nevzal něco, co bych teď musel dohánět. Já jsem už někdy v šestadvaceti letech postavil fotbal na druhou kolej a začal se věnovat práci. Já jsem se v osobním životě fotbalem nenechal omezovat,“ uzavírá povídání Miloš Prášil.