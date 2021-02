Prakticky rovnoměrně na tři části je v podzimní tabulce letošního ročníku východní skupiny 1. A třídy rozvrstvená sedmička fotbalových klubů ze žďárského okresu. Nejhůře z nich se první polovina sezony vydařila hráčům Moravce a Radešínské Svratky.

Oba mančafty shodně odehrály jen osm zápasů, o jeden, resp. dva méně, než zbytek pelotonu. A jako jediné dva týmy zatím také nepoznaly radost z vítězství. Zbraně však dopředu ani v jednom z týmů rozhodně neskládají.

Fotbalistům Moravce patří se dvěma body předposlední příčka. Na vině byl především úzký kádr. Vždyť prakticky ke všem podzimním duelům nastupovali sotva s jedním náhradníkem na lavičce.

To by se ale mělo změnit. „Z úzkého podzimního kádru nikdo neodešel. Jediný otazník visí nad Petrem Sodomkou, kterého bychom chtěli získat natrvalo z Bystřice. Záležet bude na financích. Mnohem zajímavější je to ale v kolonce příchodů,“ potěšilo hrajícího kouče Moravce Martina Černého.

Přivítat by totiž mohl hned čtyři nové tváře. „Z divizního Žďáru se vrátil záložník Fanda Kovář. Opět fit už je Libor Šebek, který se po zranění rozehrál ve Strážku. To je typ útočníka, který by nám hodně pomohl. Po zranění se vrací univerzál Petr Kudiovský a opět zkusit by to chtěl také Marek Kachlík,“ pochvaloval si Černý.

Ještě o bod hůře než Moravec je na tom po podzimu poslední Radešínská Svratka.

I z tohoto důvodu se proto její hráči připravují tak, jak jen to možnosti dovolují. „Jednou týdně se scházíme a chodíme běhat do lesa. Samozřejmě jen po dvou hráčích, přesně tak, abychom dodrželi vládní nařízení. Fotbal je kolektivní sport, je proto potřeba, abychom se také viděli. Nikoho z hráčů nenutím, je to vyloženě dobrovolné. Pravidelně dochází tak dvě třetiny kádru,“ sdělil trenér Radešínky Martin Mužátko.

Ten hlásí přes dosavadní dlouhou přestávku jen minimum změn v kádru. „Pro jarní část, tedy pokud se vůbec bude hrát, visí otazník nad stoperem Radkem Smejkalem. Přivádět nikoho nebudeme, dáme šanci našim šikovným dorostencům, kterých máme docela dost. Mají chuť i zájem, proto je i s ohledem na budoucnost budeme zapojovat,“ dodal Mužátko.