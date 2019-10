I. B TŘÍDA – SKUPINA A

POHLED – SVRATKA 3:1

Góly: 49., 50. a 57. Pokorný – 55. Bureš. Rozhodčí: Žaloudek. ŽK: 3:3. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Svratka: P. Moučka (52. Fousek) – T. Ondra, Kalina, Lédl (84. Čech), T. Vítek, Pech, M. Moučka, D. Mayer, J. Mayer, Jambor (43. Hobza), Bureš.

I. B TŘÍDA – SKUPINA B

STONAŘOV – V. BÍTEŠ B 7:1

O osudu sobotního duelu bylo hotovo prakticky po půlhodině hry. Postupně se totiž brankově prosadili domácí Kozojed, Šána a Kubík z pokutového kopu. Pro fotbalisty rezervy Velké Bíteše však ani to nebylo varováním a úvod druhé půle byl v jejich podání ještě horší, protože v 55. minutě to bylo už 7:0! Naštěstí poté se brankostroj Stonařova zadrhl, takže poslední branka zápasu padla do domácí svatyně, o korekci se postaral v 74. minutě navrátilec Whittingham.

Góly: 10., 50. a 55. Kozojed, 25. a 53. Šána, 32. Kubík (PK), 48. Příhoda – 74. Whittingham. Rozhodčí: Jirsa. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 3:0. Velká Bíteš B: Bartošek (14. Ráboň) – Hibš, M. Švanda (73. Smejkal), O. Švanda, Horák (54. Chadim) – Svoboda, T. Loup, Ondrák, Jakeš – Whittingham, Pokorný (67. Mahel).

NEDVĚDICE – LUKA N. J. 1:0

Na hodně těžkém terénu se hrál vyrovnaný fotbal, v němž si každý z mančaftů vytvořil po dvou gólových šancích. Rozhodující moment přišel třináct minut před závěrečným hvizdem. Hráči Nedvědice zahrávali dlouhý aut, gólman Luk Ganzwohl jej chtěl vyboxovat, ale míč trefil tak smolně, že ten zaplul do hostující branky.

„Byla to spíše šťastná výhra, když gólman hostů v závěru zaváhal při jednom zákroku, což nám přihrálo dva body navíc,“ potvrdil kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.

Gól: 77. vlastní Ganzwohl. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Nedvědice: Havlík – Veselský, Krejčí, Trdý, Houdek, Kolbábek (60. J. Pachlopník), Michal Vašíček, Škutchan (87. Švestka), Martin Vašíček, M. Pachlopník (53. Mareš), Prudký (73. Sytař).

PŘIBYSLAVICE – BOHDALOV 1:3

Bohdalov na Třebíčsku nezačal dobře, že ve čtvrté minutě dostal po chybě hostující obrany Přibyslavice do vedení Kovář. V 17. minutě bylo vyrovnáno, vyražený míč dorážel do branky Koukal – 1:1. Rozhodující okamžik zápasu přišel v 52. minutě, kdy krásnou bombou o břevno rozhodl z dobrých pětadvaceti metrů Pavel Neuman. Ve čtvrté minutě nastaveného času byl ještě faulován Koukal a sám následný pokutový kop proměnil.

„Vrátili se nám zranění hráči a na naší hře je to nyní vidět. Věřím, že z toho nejhoršího jsme snad už venku, ale rozhodně ještě musíme do konce podzimu nějaké body posbírat,“ nepropadá předčasnému uspokojení kouč Bohdalova Vítězslav Machatka.

Góly: 8. Kovář – 17. a 90.+4. Koukal (druhý z PK), 52. P. Neuman. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 3:5. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Bohdalov: Velín – A. Fabík, Novotný, Večeřa, Chalupa – P. Neuman, A. Neuman, Šimek, Boháček (46. Pokorný) – Křesťan (81. Švoma), Koukal.

V. BERANOV – HAMRY 0:4

Góly: 12. Šabart, 18. Russ, 25. Havlík, 76. Jun. Rozhodčí: Chromý. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Hamry n. S.: Pinkava – Šabart, Franěk, T. Novotný (75. Sojma), Miklík (66. Jelínek), V. Zedníček, Russ (73. Vašek), Jun (87. Benc), J. Zeman, P. Novotný, Havlík (69. D. Zeman).