Nováčkem letošního ročníku I. B třídy – skupiny A byli fotbalisté Svratky. Ti v létě postoupili z druhého místa okresního přeboru. Začátek měli skvostný, po pěti kolech zisk devíti bodů. Jenže pak přišla krize a výsledkem je až 11. místo podzimní tabulky „Klíčovou roli v tom sehrála zranění hráčů ze základní sestavy. Ve druhé polovině nám jich tak scházelo až šest. Svoji roli pak trochu sehrála i nováčkovská daň,“ domnívá se trenér Svratky František Mládek, který u kormidla na začátku října nahradil Petra Moučku.

Do jarních odvet však půjdou v klubu z obce na pomezí Čech a Moravy v optimistickém rozpoložení. „Věřím, že až se dáme zdravotně dohromady, tak budeme opět silní. Navíc jaro tradičně míváme lepší, proto si vůbec nepřipouštíme nějaké záchranářské starosti. Věřím, že se rychle vytáhneme do klidných pater tabulky,“ dodal Mládek.

Ve východní skupině nejnižší krajské soutěže si na podzim z klubů ze Žďárska vedl nejlépe druhý nováček, fotbalisté Hamrů nad Sázavou. „Pětadvacet bodů dává do jara příslib, že se můžeme poprat o umístění v elitní trojce soutěže. Trošku mě mrzí to, že jsme zbytečně ztratili body s týmy, které jsou pod námi,“ postýskl si hrající kouč Kladivářů Vojtěch Zedníček.

Za suverénní Fotbalovou školou Třebíč je s velkým odstupem čtveřice mančaftů, které si to na jaře rozdají o druhé postupové místo. Pokusí se Hamry o druhý výkonnostní skok v řadě? „Před dvěma roky jsme si v klubu stanovili určitou vizi, v níž byla prioritou mládež. Samozřejmě ale nemůžeme vynechat ani muže, proto pokud by to nastalo, tak se případnému postupu zřejmě bránit nebudeme, asi bychom to zkusili,“ neskrýval lodivod Hamrů.

V podobné pozici jako Hamry jsou i hráči páté Nedvědice. Ta na podzim potvrdila, že mladý kádr se postupnými krůčky neustále zlepšuje. „Převládá spokojenost, ale bodů mohlo být o něco víc. Mrzí mě remíza v Bíteši, tam jsme měli brát tři body, ale více mě trápí prohra v Přibyslavicích. To bylo utkání, v němž jsme měli jednoznačně vyhrát,“ mračí se hrající asistent trenéra SK Pernštejn Michal Havlíček, který by s případnými postupovými ambicemi raději ještě počkal.

„Určitě chceme hrát na špici tabulky, to stoprocentně. Na druhou stranu je ale ještě s případným bojem o postup do I. A třídy potřeba počkat, až naši mladí hráči dozrají. Nechceme se do toho za každou cenu hnát. Naši mladí kluci ještě nemají tolik zkušeností, neradi bychom něco uspěchali. Vidím to spíše až na příští ročník.“

Přesně uprostřed tabulky se nachází rezerva Velké Bíteše. Tu na podzim trápila především koncovka, patnáct vstřelených branek je mizernou bilancí. „Chybí nám klasický špílamachr, ale to je problém u všech rezerv. Jinak ale s podzimem panuje mírná spokojenost, byť bodů mohlo být více,“ stručně zhodnotil podzim lodivod juniorky Velké Bíteše Jiří Jelínek

Tragický vstup do sezony měl Bohdalov, když na první body čekal až do sedmého kola. „Na to, jak jsme letos začali, tak jsou umístění i bodový zisk ještě dobré. Jinak to pro mě ovšem bylo obrovské zklamání. Nechytli jsme začátek a pak jsme se sami trápili školáckými chybami,“ povzdechl si trenér Bohdalova Vítězslav Machatka.

Ten pro jaro stanovil jasný úkol – co nejrychlejší záchranu. „Je potřeba udělat body a odpoutat se od sestupových vod. K tomu, abychom se nemuseli strachovat, bude potřeba získat minimálně třicet bodů,“ tuší zkušený stratég Machatka.

I. B TŘÍDA - SKUPINA A

1. Batelov 13 10 1 2 45:19 31

2. Lučice 13 9 2 2 43:20 29

3. Světlá B 13 9 1 3 48:28 28

4. Lípa 13 8 3 2 37:23 27

5. Pohled 13 6 3 4 28:24 21

6. Chotěboř B 13 6 2 5 34:22 20

7. Ždírec B 13 5 5 3 29:30 20

8. H. Brod C 13 5 2 6 40:40 17

9. Tis 13 4 3 6 32:43 15

10. Pacov 13 3 3 7 20:30 12

11. SVRATKA 13 3 2 8 19:24 11

12. H. Borová 13 2 5 6 18:32 11

13. Ant. Důl 13 3 1 9 24:54 10

14. Kožlí 13 1 1 11 17:45 4

I. B TŘÍDA - SKUPINA B

1. FŠ Třebíč 13 12 0 1 48:14 36

2. Stonařov 13 9 0 4 45:22 27

3. V. Beranov 13 8 2 3 42:27 26

4. HAMRY N. S. 13 8 1 4 43:22 25

5. NEDVĚDICE 13 7 3 3 24:20 24

6. M. Budějovice 13 6 2 5 38:31 20

7. V. BÍTEŠ B 13 4 4 5 15:25 16

8. Stařeč 13 5 1 7 26:33 16

9. BOHDALOV 13 4 1 8 27:31 13

10. Jaroměřice 13 4 1 8 10:43 13

11. Luka n. J. 13 3 4 6 21:21 13

12. Přibyslavice 13 3 3 7 25:38 12

13. Sl. Polná B 13 3 1 9 23:46 10

14. Rudíkov 13 3 1 9 18:32 10