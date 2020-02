Výjimkou jsou fotbalisté Nedvědice. Pro ně bude nedělní utkání proti Moravci již druhým letošním zápasem. Před dvěma týdny si totiž poradili s Lelekovicemi.

Výsledky, statistiky, ale i komentáře z jednotlivých přípravných zápasů celků z nižších krajských fotbalových soutěží vám budeme přinášet v pondělním, resp. úterním vydání Deníku.

FO SK SVRATKA

„Do ofenzivy máme rozjednanou jednu posilu, která by nám měla pomoci se střílením branek. V průběhu jara by pak měl, po skončení hokejové sezony, do sestavy opět naskočit Petr Štěpánek. To je pro nás každé jaro velká posila,“ prozradil trenér Svratky František Mládek starší.

Začátek přípravy: 11. 1.

Zápasy

16. 2. Nasavrky 3:2

22. 2. Rozsochatec, čas v jednání (UT Domanín)

8. 3. Bobrová, 8.00 (UT Žďár)

15. 3. Moravec, 10.00 (UT Žďár)

TJ FC HAMRY N. S.

„Pozitivem je, že nás přes zimní přestávku nikdo neopustil. Naopak se vrací záložník Patrik Němec, který byl celý rok mimo kvůli zranění zkříženého vazu v koleni. S tréninkem už začal také Standa Zedníček, ten pro změnu chyběl v závěru podzimu. Posílit by nás pak ještě měli dva hráči se zkušenostmi z vyšší soutěže. V rámci přípravy využíváme sportoviště ve Žďáře, vedle umělé trávy také sportovní halu,“ vysvětloval hrající kouč Kladivářů Vojtěch Zedníček, jenž se svými ovečkami absolvuje herní soustředění až týden před zahájením jarních odvet.

Začátek přípravy: 25. 1.

Zápasy

22. 2. v jednání, 16.00 (UT Žďár)

1. 3. Svratouch, 18.00 (UT Žďár)

8. 3. Nové Město B, 18.00 (UT Žďár)

12. 3. – 15. 3. soustředění V. Pavlovice

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE

„Do přípravy jsme vzali několik dorostenců. Je ideální čas je vyzkoušet, bodů z podzimu máme dost, takže dostanou šanci i na jaře. Na soustředění jich s námi pojede hned šest. Každou středu jezdíme na umělou trávu do Tišnova, halu pak využíváme v Lomnici u Tišnova,“ zmínil asistent trenéra SK Pernštejn Michal Havlíček.

Začátek přípravy: 18. 1.

Zápasy

11. 2. Lelekovice 4:2

23. 2. Moravec, 11.00 (UT Tišnov)

27. 2. – 1. 3. soustředění Tasovice

8. 3. Štěpánov, 9.00 (UT Tišnov)

15. 3. Čebín, 13.00 (UT Tišnov)

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ B

„Do kádru se vrátili dlouhodobí marodi Těšík a po roce také Burian. Naopak Hibš začal přípravu s rezervou Velkého Meziříčí, kde je na zkoušce. V týdnu se připravujeme s áčkem, o víkendu pak, pokud nehrajeme zápas, máme samostatný trénink,“ přiblížil lodivod béčka Velké Bíteše Jiří Jelínek.

Začátek přípravy: 27. 1.

Zápasy

22. 2. O. Bítýška, 18.00 (UT V. Meziříčí)

1. 3. Č. Hora, 16.00 (UT Boskovice)

8. 3. Čebín, v jednání (UT Tišnov)

14. 3. Křižanov, 12.00 (UT V. Meziříčí)

FC BOHDALOV

„Příprava probíhá prakticky ve stejném duchu jako v předchozích sezonách. Z podzimního kádru nikdo neodešel. Jednoho hráče, kterého bych rád přivedl, vytipovaného mám, ale zda se jej podaří získat, je s otazníkem,“ řekl trenér Bohdalova Vítězslav Machatka, pro jehož svěřence bude vrcholem přípravného bloku jarní generálka v derby proti o patro výše hrajícím Počítkám.

Začátek přípravy: 17. 1.

Zápasy

22.2. Rozsochy, 14.00 (UT Žďár)

1. 3. Žďár U19, 12.00 (V)

7. 3. Nová Ves B, 16.00 (UT Žďár)

14. 3. Počítky, 16.00 ( UT Žďár)