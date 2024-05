FOTOGALERIE/Sedmé kolo letošního ročníku měla první květnovou sobotu na programu Žďárská liga malé kopané. V první lize zbývá vyluštit poslední tajenku.

V elitní soutěži letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané už zbývá po sobotním sedmém kole vyluštit poslední tajenku. | Foto: Martin Němec, Ivan Hajný

V první lize potvrdili výbornou formu nejlepší dva celky tabulky. „Vzájemný souboj Mičega Svratky a Benjaminu v příštím kole rozhodne, kdo půjde do nadstavby z prvního místa,“ sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Účast v nadstavbě si v uplynulém kole zajistila mužstva BKS a Alka. O poslední místo se strhne boje mezi Radoxem a Here for beer.

Ve druhé lize se odehrály pouze dva zápasy. „Orel si své duely odložil, naopak tým Bažantů bez omluvy nedorazil, takže oba jeho zápasy byly kontumované ve prospěch soupeřů,“ vysvětlil Němec.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 7. KOLO

1. LIGA: FC Radox – Dipar cf 8:7, Here for beer – Alko 1:6, FC Radox – FC Benjamin 3:6, Here for beer – Mičego Svratka 0:8, FC Benjamin – Dipar cf 5:3, Alko – Mičego Svratka 1:2, FC Žabanti – BKS 1:6.

TABULKA

1. Mičego Svratka 12 10 1 1 59:16 31

2. FC Benjamin 12 10 0 2 56:19 30

3. BKS 12 7 1 4 46:29 22

4. Alko 12 6 1 5 31:25 19

5. FC Radox 12 4 3 5 46:52 15

6. Here for beer 13 4 1 8 41:57 13

7. Dipar CF 13 3 2 8 41:59 11

8. FC Žabanti 12 0 1 11 11:74 1

2. LIGA: FC Trump - La Bomba 1:6 FC Trump - Akademici 1:4, FC Bažanti – Autobus club 0:5, FC Bažanti – Akademici 0:5, FC Orel - La Bomba odloženo, FC Orel – Autobus club odloženo.

TABULKA

1. La Bomba 13 10 1 2 46:22 31

2. Autobus Club 13 9 2 2 45:22 29

3. FC Bažanti 14 8 2 4 48:36 26

4. Akademici 14 5 2 7 43:34 17

5. FC Orel 12 1 5 6 31:51 8

6. FC Trump 14 0 2 12 18:66 2