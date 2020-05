Každý trenér měl něco do sebe, vzpomíná Krejčí

Vzhledem k okolnostem se to zdá až neuvěřitelné. Na lavičce fotbalistů Nové Vsi bude totiž sedět už šestý trenér za poslední dekádu. Na vesnický klub, který tradičně hraje takřka výhradně se svými odchovanci, je to neobyčejně vysoké číslo. A všechny kormidelníky zažil stoper klubu z obce s nejdelším názvem v republice Jiří Krejčí. „Ani by mě nenapadlo, že jich bylo tolik,“ usmívá se zanedlouho třiatřicetiletý obránce.

Pro každého útočníka v krajském přeboru je obránce Nové Vsi Jiří Krejčí (v modrém dresu) nepříjemným soupeřem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot