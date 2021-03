V nedohrané podzimní části letošního ročníku východní skupiny 1. B třídy se jim dařilo na výbornou. Za deset kol totiž fotbalisté Nedvědice jen dvakrát ztratili body a s velkým, osmibodovým náskokem vedou tabulku.

Pokud by se tak na jaře dohrávala pouze zbylá tři, u některých týmů čtyři, podzimní utkání, jedno ze dvou postupových míst by SK Pernštejn jen sotva uniklo. „Nebudu zapírat, že pro nás by to byl nejlepší možný scénář,“ usmál se kapitán Nedvědice Michal Havlíček.

Hned druhým dechem rovněž dodává, že jarní forma jeho, ale i ostatních týmů, je ve hvězdách. „Nikdo neví, jak na tom kdo je. Uvědomuji si, že dohrání pouze podzimu by bylo trošku nefér vůči FŠ Třebíč vzhledem k loňskému ročníku. Nám by to ale vyhovovalo, to je fakt,“ přiznal.

Do této sezony ovšem vstupovaly všechny kluby s vědomím toho, že k určení konečného pořadí bude stačit odehrát více než padesát procent zápasů v každé soutěži. „To je pravda, přesto musím zopakovat, že loni suverénní Třebíč na to doplatila. Soutěže se ovšem také vůbec nemusí dohrát,“ připustil.

Tomu, že by se nezvládla tři podzimní kola odohrát ovšem Havlíček příliš nevěří. „Na to stačí v podstatě pouhé dva týdny. Nastat to může klidně až v červnu. Osobně věřím, že k tomu dojde, protože ani svaz nechce, aby se dva roky po sobě hrálo bez postupů a sestupů.“

Právě z tohoto důvodu do dění v jednotlivých krajích i okresech vstoupilo vedení Fotbalové asociace České republiky(FAČR). To nyní má možnost stanovit společné podmínky pro všechny.

Například uzavřít všechny soutěže už po odehrání jen poloviny sezony. „Podle mého to od FAČR není úplně regulérní. Někdo totiž může mít lepší podzim, jiný pro změnu jaro. To sami dobře známe už při našem postupu z okresního přeboru před pěti lety, kdy jsme na jaře ztratili body snad jen za jedinou remízu. Tak je to ale nastavené, my s tím nic nenaděláme,“ komentoval.

Mohlo by se zdát, že se budou fotbalisté Nedvědice o současnou situaci ve fotbale, vzhledem k jejich postavení, extrémně zajímat. Opak je ale pravdou. „Ani s kluky nejsme v nějakém větším kontaktu, fotbal teď nikdo příliš neřeší. Tomu zda a jakým způsobem třeba postoupíme, nikdo v Nedvědici nevěnuje zvýšenou pozornost,“ dodal Havlíček.