Svůj střelecký apetit nechtěl Adam Vostál nijak zveličovat. „Vítězství je zásluhou výkonu celého týmu,“ chválil především své spoluhráče. „Většina mých gólů byla takových jednodušších. Nebylo to nic těžkého. Dva jsem dal z dorážky, jeden byl víceméně do prázdné brány… Soupeř se navíc pořádně nesešel, protože měl velkou marodku. Prostě všechno nám hrálo do karet.“