Zdroj: is.fotbal.czZe svých tří gólů si nejvíce cení toho prvního. „Vstřelil jsme ho po krásné individuální Rudy Mazánka,“ popisuje. „Mně potom po jeho přihrávce střela pěkně sedla a propálil jsem gólmana na zadní tyč do vinglu.“

Pro Čermáka to není první kariérní hattrick mezi muži: „V této okresní soutěži je kvalita trošku nižší, takže se mi to občas podaří,“ prozradil pětadvacetiletý fotbalista, který hrával krajský přebor za Bystřici nad Pernštejnem.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu na Vysočině

A právě béčko Bystřice vede aktuální pořadí okresního přeboru. Třetí Dolní Rožínka na rivala ztrácí čtyři body. „Určitě se chceme porvat o postup. To ale chtějí i oni. Takže očekávám, že to bude boj do posledního kola,“ předpokládá Čermák.

Ten na začátku našeho povídání zmínil fanoušky z Rožínky. „Jsou opravdu fantastičtí,“ zdůrazňuje Čermák. „Chodí jich dost, i na zápasy ven s námi jezdí. Stojí za námi, také pro ně bychom chtěli postoupit.“

KANONÝR DENÍKU. Na podmáčeném hřišti to bylo na holinky, líčí budíkovský Zadina

Jan Čermák si díky svým zkušenostem dovede představit, že by jeho tým v 1. B třídě čekala o hodně těžší šichta. „Mezi okresem a krajem je markantní rozdíl,“ srovnává. „V krajských soutěžích už chodí kluci hrát fotbal pravidelně a trénují. Tady na okrese se kolikrát pořádně ani netrénuje. Nastupují tam často i starší hráči, kteří se jdou jen o víkendu proběhnout.“