V sestavě účastníka východní skupiny krajské 1. A třídy jej přitom trenér Zbyněk Kincl využívá na dvou pozicích. „Pokud hrajeme na jediného útočníka, pohybuje se na kraji zálohy. V případě dvou útočníků je na hrotu,“ prozradil kouč Jemnicka.

Ten mohl jen potvrdit, že sobotní zápas teprve od června plnoletému fotbalistovi sedl. „Tomáš nyní chytil formu, protože už o týden dříve vstřelil do sítě Nedvědice dvě branky. Také sobotní zápas mu parádně vyšel,“ usmíval se Kincl.

Přitom v úvodu letošního ročníku tomu bylo naopak. „Pět zápasů seděl jen na lavičce, protože se mu moc nedařilo. Teď ale chytil fazonu, což vstřelené branky jen podtrhují,“ potěšilo trenéra.

Největší zbraň Tomáše Süssenbeka je především jeho výbušnost. „Rychlost je jeho velkou devizou. To se potvrdilo právě proti Koutům, které mají starší, tudíž pomalejší stoperskou dvojici,“ viděl.

Svůj hattrick vměstnal mladý hráč do závěru první a úvodní čtvrthodiny druhé půle. „Při jeho první trefě si narazil s Axmanem a pak postupoval sám na branku. U druhého gólu dostal pěknou kolmici za obranu, podobné to bylo u třetího gólu, kdy ještě udělal kličku gólmanovi a z těžkého úhlu ve skluzu zakončil,“ popsal Kincl trefy Süssenbeka.

Jak už to u mladých hráčů bývá, největším problémem je nestálost formy. „To je celkem normální věc, mladí kluci jedou na takových sinusoidách,“ uvědomoval si.

Do budoucna však mají v talentovaném útočníkovi velký potenciál. „Dobře víme, co v Tomášovi, ale také v jeho o dva roky mladším bratrovi máme. Musí hlavně chtít, ale to oni chtějí. Máme v nich do budoucna velkou údernou sílu,“ lebedil si.

Na třetím místě tabulky ztrácí Jemnicko na lídra jen tři body. Zaútočí letos na návrat do krajského přeboru? „Vedení by si to přálo, protože se tu přebor dlouhá léta hrával. Ale není to nějaké dogma,“ řekl Kincl.