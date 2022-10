Krajské derby dvou celků z Vysočiny bylo pro oba, vzhledem k jejich postavení ve spodku divizní tabulky, velice důležité. „Proto jsme do Staré Říše odjížděli s jasným cílem bodovat. To se podařilo, takže super pocity,“ lebedil si Miloš Prášil.

Podle jeho slov byla výhra 4:1 naprosto zasloužená. „Byli jsme jednoznačně lepší, kromě čtyř branek jsme ještě dvakrát nastřelili tyčku. Dařila se nám po dlouhé době kombinace, byl to asi náš nejlepší podzimní výkon,“ usmíval se.

OBRAZEM: Vrchovina potvrdila, že doma letos umí. Velké Meziříčí schytalo debakl

O půli nedělního duelu vedla Bystřice 1:0. Druhý poločas se pak odehrával výhradně v režii dvaatřicetiletého forvarda.

Ten nejprve během čtyř minut zvýšil skóre dvěma zásahy na rozdíl tří branek. „První jsem dal po pěkné kombinaci tří hráčů, kdy jsem zakončoval sám před gólmanem. Druhý byl po centru na Radka Sklenáře, který na něj ale nedosáhl a já pak z rohu malého vápna zakončil střelou na zadní tyč,“ popisoval.

Domácí celek se ještě na chvíli vrátil do hry. A opět v tom měl prsty Prášil, když si po hodině hry vstřelil vlastní gól! „Stará Říše zahrávala standardku a já se do našeho vápna vrátil s jejich obráncem. Šli jsme spolu do hlavičkového souboje, protivník balon netrefil a ten se ode mě odrazil za záda gólmana. Byla to smůla, vůbec jsem nechtěl hrát,“ postýskl si.

OBRAZEM: Slovan se ve Speřicích probránil k bodu. Tatran náročný duel zvládl

Necelou čtvrthodinu před koncem si ale zkušený útočník vše vynahradil, když završil svůj hattrick. „Gólman Říše špatně vykopl, já si míč na půlce hřiště zpracoval, poslal jej do strany Matochovi, ten ho nejprve zatáhl po lajně, pak poslal do vápna, kde jsem v pohodě zakončil,“ popsal poslední trefu.

Čtyři vstřelené góly samozřejmě nezůstaly bez odezvy. „Vyslechl jsem si své v kabině, ale také doma. Manželka naše zápasy hodně sleduje, takže mě přivítala úsměvnou poznámkou na vlastní gól. Jinak ale byla spokojená, že se mi zadařilo,“ usmíval se.

Své střelecké konto v letošním divizním ročníku tak Prášil během devadesáti minut nedělního zápasu více než zdvojnásobil. „V předešlých zápasech jsem se cítil dobře, ale nepadalo mi to tam. Snad se to v pravou chvíli zlomilo. Za každý gól jsem rád,“ potvrdil Prášil.

KANONÝR DENÍKU - 10. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Jindřich Dáňa (Štoky B, 4. třída) - 5 branek

JIHLAVSKO: Michal Petráš (Pavlov, 3. třída) - 4 branky

PELHŘIMOVSKO: Tomáš Obranec (Č. Řečice, okresní přebor) - 4 branky

TŘEBÍČSKO: Tomáš Süssenbek (Jemnicko, 1. A třída) - 3 branky

ŽĎÁRSKO: Miloš Prášil (Bystřice n. P., divize) - 3 branky