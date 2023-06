Po podzimu byl v pořadí střelců soutěže na druhém místě se šestigólovou ztrátou na vedoucího Pavla Lhotáka z Radešínské Svratky. Popíchnutí na dohnání soka tehdy přijal.

Ochranovo jaro

Bedřichov B 3 góly

Polná B 4 góly

Přibyslavice 4 góly

Počítky 2 góly

Stonařov 3 góly

M. Budějovice 0

Rudíkov 1 gól

Bohdalov 3 góly

Luka n. J. 0

Hamry n. S. 3 góly

R. Svratka 0

Stařeč 4 góly



jaro: 27 gólů

celkem: 39 gólů

Ve druhé fázi soutěže dal sedmadvacet branek a střeleckou soutěž vyhrál s náskokem dvanácti gólů. Neuvěřitelná fotbalová pohádka. „Pohádka? To rozhodně! Nevím, co k tomu říct. Prostě mi to tam padalo,“ zhodnotil lakonicky své výkony Miroslav Ochrana.

Ten ve dvanácti jarních utkáních skóroval v devíti. Probrali jsme proto pro snajpra netradiční téma: Proč v těch zbylých třech duelech neuspěl? „V Moravských Budějovicích jsem vše zahodil. Tam jsem to tenkrát pos… Mohli jsme tam vyhrát, ale dvě šance jsem nedal a byla z toho remíza,“ vzpomíná s úsměvem na své nulové zápasy.

V dalších dvou zápasech byla nula na jeho kontě už spíše zákonitá. „Luka na mě hrála osobku. V podstatě mě k ničemu nepustili. S Radešínkou jsem moc šancí neměl. Tam se mi utkání moc nepodařilo,“ přiznal bez problémů Ochrana.

Zatímco svůj osobní cíl splnil, o klubovém úspěchu na startu jara spíše pochyboval. Mluvit o postupu nahlas nechtěl. Jen o přání zůstat v tabulce na předních příčkách.

A jaká byla realita?

Bory na jaře desetkrát vyhrály, dvakrát remizovaly – a suverénně slavily druhý postup za dva roky. „Šlo to nečekaně dobře,“ těší Ochranu. „Vůbec jsme nečekali, že bychom mohli soutěž vyhrát. Ale dařilo se, předváděli jsme týmové výkony, a nakonec se postup vydařil.“

Nastává tak čas spřádat plány na účast v 1. A třídě. „Na á třídu se těšíme. Především na kvalitu soutěže. Jsme zvědaví, jestli úroveň bude vyšší. Hlavně abychom neudělali ostudu,“ přeje si před příštím ročníkem kanonýr k pohledání Miroslav Ochrana.